El PP exigeix al Govern de Sánchez una distribució justa dels recursos estatals

El portaveu del PP a l’Ajuntament de Castelló, Sergio Toledo, ha anunciat que el seu grup ha registrat una declaració institucional de cara al proper plenari instant el Govern de Sánchez a aprovar una distribució justa dels recursos estatals per a ajudar als municipis.

La iniciativa plenària busca recaptar el suport de tots els grups polítics per a exigir, en primer lloc, un increment de la participació en els ingressos de l’Estat per a les entitats locals de la província, en la mateixa proporció que ha crescut la recaptació de l’Estat i l’augment de la població a la província.

«Castelló és una de les províncies on més ha crescut la recaptació fiscal en els dos últims anys. No obstant això, este increment de recursos no s’ha vist reflectit en el finançament local. El Govern ha disminuït el finançament als ajuntaments a través dels lliuraments a compte de la participació en els ingressos de l’Estat respecte a 2024», ha assenyalat.

Recaptació

Durant 2024, la recaptació d’impostos per part del Govern d’Espanya a la província va aconseguir els 1.690,5 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 10,7% respecte a 2023. Este creixement, que se suma al notable augment del 27% registrat en 2023 respecte a 2022, reflectix el sòlid desenrotllament econòmic de la nostra província.

«El Govern deu 221 milions als nostres municipis. És un deute injust que impedix prestar millors servicis públics, per això proposem que s’actualitze immediatament el finançament local segons la recaptació real i l’augment de la població», apunta.

«No s’apliquen les pujades ja que el Govern d’Espanya ni aprova ni atén la seua obligació constitucional de confeccionar els Pressupostos Generals de l’Estat, que ens penalitzen», insisteix Toledo.

La mateixa iniciativa plenària del PP demana al govern central un major marge per a l’ús dels romanents de tresoreria, permetent als ajuntaments disposar dels recursos generats per la seua pròpia gestió, trencant amb la dinàmica que restringix l’endeutament només a escala estatal.