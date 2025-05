El dia i la programació de la celebració de Sant Cristòfol a Castelló

El món de la festa celebrarà la festivitat de Sant Cristòfol, patró de la ciutat, el 12 de juliol amb un programa que suposarà l’últim acte de l’actual cicle festiu, com ja és tradicional. Al matí se celebrarà la missa en la cocatedral de Santa María a la qual assistiran les reines de les festes, dames de la ciutat, madrines i presidents de les gaiates, així com membres de la Junta de Festes i autoritats municipals. Seguidament tindrà lloc la benedicció dels vehicles i a la nit, els festers participaran en el sopar de pa i porta on no faltaran actuacions musicals ni el ball.

L’elecció de les reines de les festes i dames de la ciutat de 2026 serà el següent acte que marcarà l’inici del nou període de les festes de Castelló i tindrà lloc a finals del mes de juliol.