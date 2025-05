Compromís assenyala la "inacció del PP" davant les dificultats per accedir a una vivenda a Castelló

Compromís per Castelló ha posat sobre la taula la necessitat urgent d’impulsar una política d’habitatge útil i compromesa amb la majoria social davant la situació que viu la ciutat, segon el portaveu de la formació valencianista a l'Ajuntament de Castelló, Ignasi Garcia.

Així es va traslladar en la xarrada celebrada aquest dimarts, amb la participació de la portaveu d’Habitatge al Grup Parlamentari Compromís a les Corts, M. José Calabuig, i del sociòleg Raül Beltran, exassessor en matèria d’habitatge a l’Ajuntament.

Segons les últimes dades, Castelló és la ciutat valenciana on més ha pujat el lloguer el darrer mes, amb increments sostinguts de més del 11 % durant els dos últims anys. A més, la demanda de vivenda pública s’ha triplicat: ha passat de 1.000 a 3.000 persones registrades.

“Davant la realitat que s'està vivint en l'habitatge en la ciutat de Castelló, dificultant el seu accès no només a joves sinó també per a jubilats, pensionistes, gent que viu a soles… el que constatem és que la dreta no té ninguna política”, ha afirmat el portaveu de Compromís, Ignasi Garcia.

Durant l’acte, també es va posar el focus en altres dades que apunten a una situació d’emergència: la ciutat registra uns 200 desnonaments anuals i proliferen les operacions de compra d’habitatges al comptat per part de grans fons d’inversió. Compromís lamenta que, en aquest context, el govern municipal del PP haja renunciat a declarar zones tensionades, haja rebutjat captar fons europeus per a vivenda pública i mantinga rebaixes fiscals a grans promotors, excloent les persones llogateres de bonificacions com la taxa de fem.

“Les polítiques que està fent el PP van a favor d’especuladors i constructors i van en contra d’aquella gent que ha de llogar pisos o està en situacions econòmiques més precàries”, ha remarcat Garcia.

Més vigilància

També es va reclamar una major vigilància sobre els pisos turístics, una eina ja en marxa en la legislatura anterior. Segons les dades exposades, a juliol de 2024 hi havia registrats 545 habitatges turístics, mentre que ara només en consten dos. Compromís denuncia que el govern municipal no ha comprovat si eixos pisos estan operant fora del mercat legal.

Així mateix, la coalició ha tornat a posar damunt la taula la necessitat que l’Ajuntament reclame les competències per aplicar un recàrrec als grans tenidors amb pisos buits. A Castelló hi ha més de 2.100 vivendes propietat de persones o empreses amb més de 100 immobles. L’absència de mesures, adverteixen, permet que continuen fora del mercat i fomenta l’especulació.

En aquesta línia, des de Compromís també han registrat esmenes als Pressupostos de la Generalitat per a 2025 amb l’objectiu de reforçar les polítiques d’habitatge i joventut a les comarques de Castelló.

“I és per això que tornen les polítiques d’esquerra a Castelló i al govern de la Generalitat, per a canviar la dinàmica de la política d’habitatge arreu del nostre territori”, ha conclòs Garcia.