El Festival Infantil i de Família ofertarà 20 activitats en Castelló

Creu Roja Castelló ha presentat aquest dimecres el Festival Infantil i de Família (FIF), una gran cita solidària que tindrà lloc el dissabte 24 de maig en el Recinte de Fires i Mercats de Castelló, de 10.00 a 21.00 hores i que ofertarà 20 activitats per al públic més menut. En la presentació han sigut presents el director de Creu Roja de Castelló, Pablo Salvador; el regidor de Família i Infància, Alberto Vidal; i la regidora de Benestar Social, Maica Hurtado, els qui han mostrat el seu suport institucional a aquesta iniciativa que posa el focus en la infància i la inclusió social.

El FIF és una proposta organitzada per Creu Roja Castelló i el suport de l'Ajuntament de Castelló, així com de més de 20 empreses privades de la província que s'han bolcat amb aquesta causa solidària. Tot el recaptat anirà destinat als programes d'infància que Creu Roja desenvolupa a Castelló per a atendre xiquets en situació de vulnerabilitat, han explicat els participants en la presentació del projecte.

El regidor de Família i Infància ha assenyalat que “la col·laboració entre entitats i les administracions públiques és fonamental per a continuar posant a la família en el centre. Quan sumem esforços, podem arribar més lluny i oferir propostes que reforcen el paper de la família com a pilar fonamental de la societat”.

Per part seua, la regidor de Benestar Social ha indicat que “des de l'Ajuntament continuem apostant per iniciatives que posen en el centre a les famílies. El Festival Infantil i de Família no és només una festa per als més xicotets, sinó una oportunitat per a enfortir els llaços familiars i crear records compartits”. En aquesta línia, ha recordat que “projectes com el pla de conciliació familiar o les Escoletes de Vacances demostren el nostre compromís ferm amb oferir eines reals que facen costat a les famílies en el seu dia a dia."

El president de Creu Roja ha assegurat que “els objectius del FIF són donar visibilitat a Creu Roja, promocionar una activitat perquè l'organització puga nafrar a més famílies de la ciutat de Castelló, i crear espais que incentiven activitats en família i per a xiquets i xiquetes”.

També ha afegit que “serà una jornada amb activitats de tota mena, algunes que proposen des de Creu Roja, però també unes altres, que faran que siga un festival complet, propostes pel teixit empresarial de Castelló i altres entitats”. Salvador ha acabat afegint que “des de Creu Roja Castelló volen que siga un espai referencia per a la ciutat i l'organització”.

Els detalls

L'esdeveniment comptarà amb més de 20 activitats lúdiques, esportives i culturals pensades perquè tota la família puga participar: des de tallers de decoració de cupcakes, globoflèxia o pintacaras, fins a circuits de patinets elèctrics i drons, rocòdrom, tirolina, escape hall, formació en primers auxilis o ginkanas familiars. També se celebraran competicions esportives de futbol 3 i bàsquet 3x3.

L'oferta musical inclou concerts en directe dels altres, Asymmetrics i Factoria de Ficció, a més de l'espectacle familiar de la reconeguda banda valenciana La Glüps Band. A més, el ritme no faltarà gràcies a les classes de Salsation.

A més, el festival comptarà amb zones de descans, food trucks i fotoreclams, tot dissenyat per a garantir una experiència còmoda, accessible i festiva, al mateix temps que es dona suport a una causa solidària de gran impacte social.

Les entrades estan disponibles per a totes les persones majors de 3 anys a través de la web oficial del festival www.festivalfif.com a un preu de 10 euros. També podran adquirir-se en taquilla el mateix dia de l'esdeveniment per 12 euros.