Vols ser gerent del Patronat Municipal de Festes de Castelló?: Estos són els requisits que has de complir

El nou gerent del Patronat Municipal de Festes haurà de ser funcionari de carrera o personal laboral fix de les administracions públiques (titulat superior en els dos casos) o professional del sector privat amb més de cinc anys d’exercici professional per a cobrar els quasi 54.000 euros a l’any en què l’Ajuntament de Castelló ha fixat el seu sou (és el mateix que per als gerents d’Esports, que és César Lapica, i el de Turisme, encara per nomenar).

Així ho reflectixen les bases per a optar al càrrec que ahir va publicar el Butlletí Oficial de la Província (BOP) i al qual els interessats podran optar quan el Patronat Municipal de Festes i la junta de govern local donen el vistiplau al document oficial.

No obstant això, no solament serà la formació o els estudis els que el consistori tindrà en compte a l’hora de triar al gerent d’este organisme autònom.

Novetats

En la selecció també es valorarà, com a novetat enguany i a diferència d’altres nomenaments referent a això, el coneixement i experiència acreditada del món de la festa, així com en matèria de relacions amb els mitjans, protocol i organització d’esdeveniments, segons reflectix el punt 4 de les bases específiques.

A més, els criteris d’idoneïtat també fan referència a la formació, coneixements i experiència professional en llocs relacionats amb la direcció, gestió administrativa i coordinació d’equips i saber de l’estructura i activitat del Patronat així com de la idiosincràsia específica dels col·lectius ciutadans que es relacionen amb el mateix (gaiates, colles, ens vinculats, festes de carrer, cases regionals, etc.).

Es valorarà la competència lingüística en valencià, així com altres llengües comunitàries, en particular l’anglés.

Cal recordar que el càrrec de gerent de Festes s’exercirà en règim de dedicació plena i exclusiva, amb disponibilitat completa.