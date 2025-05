Les places, els dies, els preus i els centres de la Escoleta d'Estiu 2025 a Castelló

L'Ajuntament de Castelló, a través de la Regidoria d'Educació, ha presentat l'oferta de places per a la Escoleta d´Estiu, que enguany compta amb 228 places i se celebrarà del 19 de juny al 5 de setembre. Una xifra avalada per l'èxit d'este servici educatiu en el període de Pasqua, amb 169 xiquets inscrits i un 74% d'ocupació. La temàtica triada per al període vacacional ha sigut "Un món per descobrir", amb la qual es busca descobrir cultures dels cinc continents als escolars. Els centres on s'impartiran les activitats seran els CEIPS Castàlia, Herrero, Armelles i La Marina. El període d'inscripció comença hui a les 12.00 hores i es prolongarà fins al 6 de juny en la web www.escoletesdevacances.com

El servici municipal oferix 57 places en cada un dels quatre centres educatius, de les quals 6 són per a xiquets de “aula de 2 anys” i 3 per a xiquets d'aula “UECO”, per a alumnes amb necessitats educatives especials. Les altres 48 són per als xiquets que no es troben en eixos apartats. El total de places oferides és de 228 alumnes i els pares podran reservar la matrícula per trams o el període complet del 19 de juny al 5 de setembre.

- Del 19 al 27 de juny: 48 euros. - Del 30 de juny al 18 de juliol: 120 euros.

- Del 21 al 31 de juliol: 72 euros. - De l'1 al 5 de setembre: 40 euros.

- Període complet: 280 euros (el mes d'agost no hi ha Escoletes).

La regidora d'Educació, María España ha destacat que “estem davant un dels servicis més demandats per les families a Castelló. Les Escoletes no sols els permeten continuar complint amb els seus treballs, sinó que a més fer-ho sabent que els seus fills estan en un entorn segur. Lluny de ser simplement un lloc de guarderia, estes escoles vacacionals oferixen activitats lúdiques o artístiques que enriquixen el desenrotllament integral del xiquet. Els xiquets visitaran El Fadrí, el Planetari o el Museu Etnològic per a conéixer la nostra història i tradicions d'una forma divertida i entretinguda”.