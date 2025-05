Compromís rep més queixes sobre el Pla d’Ocupació i demana revisar el pes i la valoració de les entrevistes en Castelló

El portaveu del grup municipal de Compromís per Castelló, Ignasi Garcia, afirme que ha rebut noves queixes de persones que han participat en el Pla Propi d’Ocupació de l’Ajuntament i que consideren que el procediment no ha sigut tan just ni transparent com requereix una administració pública. Segons expliquen des de la formació, aquestes aportacions s’han produït després de l’advertència pública que ja van fer sobre el funcionament del programa, conegut com a PEPET.

Una de les qüestions que Compromís considera especialment greus és la contradicció en què ha incorregut el regidor de Recursos Humans, Juan Carlos Redondo. Tot i afirmar públicament que no s’havia presentat cap recurs a les bases del PEPET, ell mateix ha reconegut posteriorment que sí que n’hi havia almenys un, i la coalició està a l’espera que els lliure la documentació corresponent. “Que en un programa d’ocupació de només un any queden fora tants candidats hauria de fer reflexionar el regidor”, ha apuntat el portaveu Ignasi Garcia.

Des del grup municipal també assenyalen que hi ha una realitat que no es pot ignorar: en diverses categories professionals, especialment la d’administratius, però també la d’operaris d’usos múltiples, més del 75 % de les persones que es van presentar han quedat fora del procés. En el cas dels llocs d’administració, de 139 aspirants entrevistats, només 14 han sigut seleccionats i 108 exclosos. Tots 14 han obtingut exactament 80 punts en l’entrevista, la màxima puntuació possible, i aquesta ha sigut l’única categoria en què s’han produït exclusions en aquesta fase.

En la d’operaris, tot i que les 139 persones que es van presentar a entrevista han entrat en la borsa de treball, el volum total d’exclosos al llarg del procés ha sigut molt elevat. Aquest conjunt de dades, segons Compromís, hauria de fer reflexionar el regidor sobre com és possible que en un pla d’ocupació de només un any es quede fora una part tan important dels candidats, molts dels quals comptaven amb mèrits objectius i es trobaven en situació d’atur de llarga durada.

La formació considera recomanable que el Partit Popular rectifique l’increment que va aplicar enguany al pes de l’entrevista -que ha passat a suposar un 60 % de la puntuació total-, perquè està demostrant ser decisiu i està generant situacions difícils d’avaluar amb objectivitat. Per a Compromís, aquesta part del procés s’ha convertit en un filtre que deixa fora perfils amb mèrits reconeguts, i que no garanteix la igualtat d’oportunitats.

A més, plantegen que les entrevistes siguen enregistrades, com també han proposat diverses persones participants, per garantir que els candidats puguen conéixer i defensar la seua puntuació. "És una mesura que ens trasllada molta gent i que ajudaria a reforçar la transparència del procés", assenyalen des de la formació.

Compromís alerta que aquestes exclusions estan afectant especialment persones en situació d’atur de llarga durada, que complien amb els requisits i esperaven trobar en aquest programa una via de reincorporació al món laboral. “Parlem de gent que tenia els mèrits objectius per a accedir i que ha quedat fora en la part més subjectiva del procés”, lamenten des de la coalició.