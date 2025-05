Les novetats per a la celebració de la Nit de Sant Joan en Castelló

La Federació de Colles de Castelló ja ho té tot preparat per a la celebració, un any més, de la festivitat de Sant Joan a la platja del Gurugú, el 23 de juny.

La programació d’enguany, en la qual col·labora l’Ajuntament a través de les regidories de Festes i Turisme, contempla el concurs de cocs organitzat per la colla Cagarròs, un sopar de pa i porta a partir de les 21.00 hores, el correfoc a càrrec en esta edició de Diables de Castelló al qual seguirà l’encesa de la foguera, el castell de focs a les 00.00 hores i l’actuació del Dj Joan.

A més, i segons va explicar el president de la Federació de Colles, Pepe Beltrán Bacas, al periòdic Mediterráneo, els castellonencs podran estacionar els seus vehicles fins a les 21.00 hores en el nou aparcament de l’aeroclub que el consistori capitalino està acabant i, a més a més, l’acte estrenarà la reforma del passeig marítim de l’avinguda Ferrandis Salvador.

Un dels actes centrals del dia serà el XXVII concurs de cocs de Sant Joan. Els participants hauran d’entregar el seu dolç compost per pinyons i fruita confitada entre altres ingredients a les 19.45 hores en la primera mitja lluna de la platja del Gurugú. La coca no podrà portar cap nom distintiu per a poder ser valorada amb objectivitat per part del jurat format per membres de la colla Cagarròs, membres de la junta directiva de la Federació de Colles i autoritats, segons reflectixen les bases d’este certamen popular. Les tres millors coques rebran com a premi una placa.

Invitació

Beltrán Bacas va convidar a tota la ciutadania a participar en la celebració de la nit de Sant Joan que cada any té lloc en la costa castellonenques i per a la qual el consistori habilitarà un dispositiu policial especial de seguretat amb la finalitat d’evitar qualsevol problema davant la gran assistència de públic que es preveu .