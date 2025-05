Compromís força canvis en la modificació de crèdit del PP però denuncia l’oblit del tercer sector i el medi ambient

El Grup Municipal de Compromís per Castelló ha registrat un total de 38 esmenes a la modificació de crèdit impulsada pel govern de Begoña Carrasco. Es tracta d’esmenes “realistes i assumibles”, segons ha destacat el portaveu Ignasi Garcia, que busquen rescatar àmbits essencials que el Partit Popular ha tornat a deixar fora, com el tercer sector, el medi ambient, la inclusió social o la solidaritat internacional, especialment amb el poble palestí.

"El Partit Popular no ha tingut més remei que acceptar i incloure en aquesta modificació de crèdit propostes que veníem reclamant des que es van presentar els pressupostos municipals”, ha destacat Garcia. En concret, el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible, les campanyes culturals i la instal·lació de panells de missatges variables han sigut ara incorporades pel govern local “perquè eren evidents i imprescindibles”. Tot i això, la coalició ha advertit que “continua sense ser la modificació de crèdit que necessita la ciutat de Castelló”.

Entre les esmenes destacades, Compromís proposa garantir la viabilitat d’entitats del tercer sector que treballen amb col·lectius vulnerables, com les persones amb trastorns mentals o autisme. Garcia ha defensat que “aquesta legislatura ha de servir per obrir un centre de dia per a persones amb esclerosi múltiple, una necessitat que no pot quedar ajornada”. I ha afegit que “el PP no té cap projecte nou per al tercer sector, i això és inacceptable”.

En matèria ambiental, la coalició recalca que “el PP continua girant l’esquena a l’emergència climàtica”, deixant sense finançament el Pla contra la Sequera i el Pla de Regeneració d’Aigües, aprovats per unanimitat i amb memòria econòmica. Per això, Compromís ha proposat actuacions en energies renovables per avançar cap a una ciutat més sostenible.

Altres esmenes inclouen la instal·lació de senyalètica per a zones inundables, la revisió de l’estat de conservació de les campanes del Fadrí o la reforma i adequació de locals per a les associacions veïnals, una demanda que no pot continuar ajornant-se, segons apunta Compromís.

Compromís també ha reclamat recuperar el conveni amb l’agència de Nacions Unides que dona suport a la població refugiada palestina, davant l’escenari de destrucció i vulneració de drets humans al territori.

A més, la coalició proposa reforçar les polítiques d’inclusió social amb partides destinades a entitats que atenen persones amb diversitat funcional, trastorns mentals o en situació de risc d’exclusió social. “Són organitzacions que fan una tasca essencial i que es poden veure seriosament afectades si no reben suport institucional davant la pujada de costos”, ha conclòs Garcia.