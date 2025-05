Compromís reclama més recursos per a centres de majors i persones amb discapacitat a Castelló

Compromís ha presentat una bateria d’esmenes als pressupostos de la Generalitat Valenciana per tal d’incrementar les inversions en serveis socials a les comarques de Castelló. La coalició reclama més recursos per garantir l’atenció a les persones majors i les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat, especialment, tal com assenyala la diputada autonòmica de Compromís, Verònica Ruiz: “En un moment de retrocés en la inversió social per part del Consell de Carlos Mazón, amb el suport de Vox”.

Així doncs, la diputada de Compromís a Les Corts Valencianes, Verònica Ruiz ha explicat que les esmenes responen a “una necessitat urgent de millorar les infraestructures socials i de donar suport als municipis que reclamen, des de fa anys, serveis que el govern valencià continua deixant en l’oblit”. Entre les propostes, Ruiz ha destacat la necessitat d’impulsar la construcció d’un centre per a persones amb discapacitat a Almenara, “una reivindicació històrica de les famílies de la zona, que fa massa temps esperen una resposta institucional”. Una altra de les propostes destacades és la creació d’una nova residència per a persones majors dependents a Vila-real. Segons la diputada, “la situació d’envelliment de la població fa imprescindible ampliar els recursos residencials públics a La Plana Baixa”.

També ha presentat esmenes per finalitzar i posar en funcionament el Centre d’Atenció a Majors (CEA) i centre de dia de Benicàssim al llarg de 2025. La coalició insisteix que el centre ha d'obrir “amb la totalitat de les 80 places disponibles i amb una gestió 100% pública”. Segons ha denunciat Ruiz, “l’obertura parcial o la privatització del servei suposarien una limitació injusta per als majors del municipi, que esperen aquest recurs des de fa anys”. La formació també subratlla la importància de garantir condicions laborals dignes per al personal del centre, amb salaris justos i reconeixement de la seua tasca essencial en l’atenció als majors.

En la mateixa línia, Compromís ha reclamat també inversions per construir la residència de Sagrada Família de La Vall d’Uixó, així com de la residència i centre de dia a Moncofa i dotar pressupostàriament el centre de dia de Borriol amb l’objectiu d’equipar-lo i posar-lo en funcionament. Compromís ha remarcat la necessitat de construir el centre de dia de Torreblanca, que estava inclòs dins del Pla Convivint. La coalició també ha demanat el manteniment de programes de benestar social a Castelló a la resta de municipis per poder contractar personal i mantenir el nivell de servei que es dona als ajuntaments perquè, segons Ruiz: “els ajuntaments són la primera línia de defensa de la ciutadania i només un govern irresponsable com el del pacte del Ventorro els desvalisaria”.