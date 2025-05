Els Llauradors, per sempre al cor de Castelló

Corria la primavera de l’any 1968 quan un grup de castellonencs que havien pertangut a l’antiga rondalla del Front de Joventuts, així com uns altres del Conjunt Brasil, i Quiquet de Castalia formaven un dels grups que, amb el temps, serien l’emblema musical de Castelló: Els Llauradors.

Actuació de la agrupació musical. / Mediterráneo

La seua primera actuació va ser el 26 de juliol d’eixe mateix any en la recordada Pèrgola i des de llavors i amb la brusa de llaurador com a uniforme van anar fent-se un buit en el panorama musical castellonenc i creant la banda sonora de la capital de la Plana amb cançons tan emblemàtiques que es van convertir en himnes com La Panderola, Marramiau, Magdalena Festa Plena o Penyagolosa. Van actuar en la primera serenata a la Verge del Lledó en 1970, per la qual sempre han sentit un gran fervor. Cançons dedicades a la seua ciutat i a la dona castellonera que este dissabte tornaran a escoltar-se en l’últim concert que la formació protagonitzarà en la plaça Major i després de 57 anys sobre els escenaris. Sota el nom de Fins ací hem arribat, la formació dirà adeu a Castelló al costat de diversos cantants i músics que han volgut acompanyar-los.

Hui cantaran Luis Viciano, César Agut, Manolo Montañés, Pepín Martín, Antonio Martí i Juan Nebot sobre l’escenari però tots els que van formar part d’este grup també seran present en este sentit homenatge on el poble de Castelló veurà actuar per última vegada a Els Llauradors. Entre ells, Miquel Soler, Toni Hernández, Carlos Marco i Jovi Martí que segur que, allà on estiguen, somriuen amb este sentit homenatge que els dedica la seua ciutat.

Un altra actuació del grup musical a Castelló. / Mediterráneo

I una vegada es baixe el teló, Els Llauradors passaran a formar part de la història viva de Castelló, sempre al cor de diverses generacions de veïns que van gaudir i es van enamorar al compàs de la seua música tradicional.