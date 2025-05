1.300 Km de solidaridad para ‘curar’ una enfermedad ultrarrara en Castelló

1.314 kilómetros de solidaridad. Millones de pasos en soledad para visibilizar una enfermedad ultrarrara, la mutación del gen ADSL, o lo que es lo mismo, la deficiencia d’adenilsucinato liasa, que padecen 80 personas en todo el mundo, una de ellas, en Castelló, Mireia Ibáñez, de 14 años, a la que se la detectaron hace dos y por la que su familia está luchando contra viento y marea para, junto a otra familia de Cambrils (Tarragona), encontrar fondos para una investigación que realiza la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Víctor Elizalde es un grauero, estibador del Puerto de Castelló, que se define como «aficionado a la montaña y el mar» y que este año se suma al reto de dar visibilidad a la Asociación Antian, «apoyando la investigación genética para la mejora de los niños con esta enfermedad ultrarrara, además de la Asociación Afric Soul para la construcción de un colegio en Kenia», explica. «No es sólo un compromiso vivo con la solidaridad y la conciencia, sino que cada paso, cada encuentro en el Camino es una oportunidad para cambiar vidas y hacer brillar la luz de la solidaridad», asegura paso a paso.

De norte a sur paso a paso

Su aventura arrancó el pasado año, cuando cumplió la primera parte de su reto personal. Y, cogido de la mano de la Asociación Asolecas contra la Leucemia, y la Fundación Cabré, recorrió 1.280 kilómetros de su Grau hasta Finisterre. La recaudación fue de 3.700 euros, y la experiencia, «unica».... y repetible.

Este año, retoma el viaje desde Finisterre hasta Conil de la Frontera (Cádiz) por la Vía de la Plata del Camino de Santiago, de los que ya lleva casi el 90%. Estos días recala entre Jerez de la Frontera y Puerto Real, y ya le quedan pocos días para acabar su travesía solidaria, pues tiene prevista su llegada a meta el miércoles 28. Y, en el calandario, cerrar el círculo en 2026, de Cádiz a Castelló.

La família Segarra Ibáñez, con Mireia en el centro. / Mediterráneo

Visibilizar la enfermedad

Entre sus objetivos, «ser la plataforma que permita a la asociación brillar con luz propia, compartiendo su historia, sus logros y su misión en el mundo». Y cada día lo plasma en sus redes sociales, con vídeos en Instagram donde explica su camino, sus hallazgos, sus problamas, y comparte la experiencia. Son sus vacaciones, y las está exprimiendo para dar a conocer una enfermedad superrara, la que sufren Mireia, Antón y Andreu, y «generar una concienciación activa, destacando la solidaridad y la participación comunitaria», explica. Su proyecto lo ha llevado a varias empresas de Castellón y Sevilla, que le apadrinan en este mecenazgo por sus chicos.

También tiene una «motivación para la vida activa», para «inspirar a jóvenes y adultos que la constancia y el entrenamiento son clave para lograr objetivos tanto personales y colectivos».

La Asociación Antián

Y es en este caminar por el objetivo de visibilizar la Asociación Antian y la investigación genética del gen ADSL va de la mano de María Segarra, la mamá de Mireia Ibáñez, que no tiene palabras. «Víctor empezó a caminar por Mireia el 18 de abril y aún no ha parado; no sabemos cómo agradecérselo, cómo reconocérselo, porque lo que está haciendo es tan grande, que no hay palabras suficientes», señala Segarra, que, desde que le diagnosticaron a su hija esta «enfermedad neurodegenerativa, con una discapacidad del 95% y una dependencia de grado 3 con autismo, discapacidad motora y verbal, con convulsiones, epilepsias, ausencias», explica.

Tras meses, en el Hospital General de Castellón «solicitaron un informe genético, y saltó esta mutación del gen ADSL, que tiene porque sus padres somos portadores, sin saberlo, aunque a la hermana de Mireia, también portadora, no se le ha manifestado».

¿Qué es la mutación del gen ADSL? La deficiencia de Adenilsuccinat Liasa (ADSL) es una enfermedad genética ultrarara, que se caracteriza por una discapacidad intelectual, retraso y/o regresión psicomotora, convulsiones y disparos autistas. Actualmente, hay 80 casos en el mundo, pero se cree que hay muchos más no diagnosticados. Los síntomas suelen aparecer en edades muy tempranas y actualmente no tienen solución clínica. La investigación de la UAB y la Vall d’Hebrón busca la sustitución del gen mutado por uno sano.

Mapa del recorrido de Víctor Elizalde. / Mediterráneo

Alianza para hallar una cura

«Y, tras conocer el caso de Antón y Andreu decidieron aliarse ambas familias para buscar los 400.000 euros que hacen falta para llevar a cabo la investigación de dos médicos de la UAB vinculados al Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona, que, en la primera fase lleva ya recaudados 110.143 € bajo el lema Porque la rareza merece esperanza. Las donaciones, directas al proyecto en la web https://micromecenatge.uab.cat/deficienciaADSL , tienen ya muchos socios.

En Castelló, María y la familia han removido cielo y tierra, con asociaciones, festivales, torneos de pádel solidario, triangulares de fútbol en Benicàssim, vermut solidario, los Chapter, o colaboraciones con las amas de casa de Cabanes. «Todo por la peque», apostilla María.