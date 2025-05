Balance de Compromís de dos años de gobierno de Carrasco: "Paraliza el progreso de la ciudad a la que no quiere"

El portavoz del grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló, Ignasi Garcia, ha tildado este lunes de "nefasta la gestión de la derecha" en el balance que ha realizado con motivo de los dos años de gobierno local del PP y Vox. Garcia, quien ha estado acompañado por los concejales nacionalistas Pau Sancho y Vera Bou, ha dicho que el grupo municipal iniciará una campaña en redes y medios de comunicación para poner de manifiesto "la parálisis y regresión que sufre Castelló y que el PP van en contra del progreso, la igualdad y los derechos sociales". "Este gobierno de Carrasco no quiere a Castelló y gobierna para una minoría y paraliza el progreso de la ciudad", ha manifestado Garcia.

Garcia ha recordado que "el concejal de Movilidadno paga las multas zona azul pero reduce el servicio de autobús, elimina carriles bici, cierra centros de jóvenes en los barrios y hay 970 familias que se han quedado, o las han recibido con retraso, sin ayudas de alimentación o de higiene". Para Compromís, el gobierno de Carrasco, "está de brazos cruzados frente a la vivienda social, hay 3.000 familias que piden vivienda y se les niega y no revisan el Plan de Vivienda ni las zonas tensionadas, además de paralizar la construcción de pisos en la avenida Casalduch". Durant estos dos años, "se ha duplicado la tasa de la basura y además el 20% de las familias que viven de alquiler no se puede beneficiar de las bonificaciones a este respecto, han renunciado a las Urgencias del Raval Universitario y no abren el consultorio de la Marjaleria, por lo que tampoco cumplen con los programas sociales".

"El gobierno de Carrasco tiene una falta de proyecto y de parálisis porque no tienen nuevas ideas, solamente ejecutan proyectos que dejaron otros gobiernos ya preparados", ha proseguido Garcia, quien ha destacado que el PP, en dos años, tienen más de 18 millones de euros en facturas "irregulares".

"Extrema derecha"

Con respecto al pacto de gobierno, Garcia ha dicho que el PP "contenta a la extrema derecha" y han reculado en derechos civiles, "van en contra del colectivo LTBI, han roto con estos colectivos y se persigue a los movimientos feministas".

Levante-EMV

"El Plan de Igualdad está retrasado y caducado y no se han cubierto plazas de promotores de igualdad ni en cooperación, donde han retirado las ayudas".

Con respecto a educación y cultura, se han paralizado las obras del conservatorio, no cumplen con Borrull y ha dicho que los únicos colegios que se realizarán son los del Sebatián Elcano y Maestro Canós, ha dicho el portavoz de Compromís.

"Falta transparencia y "el gobierno del PP ha vuelto a usar a Castelló para hacerse propaganda y a blanquear a Mazón en las fiestas de la Magdalena". "Y mientas, organizan cenas a 100 euros el cubierto", ha apostillado Garcia.

"Más militante del PP que alcaldesa"

"Tenemos un Ayuntamiento en el que Carrasco es más militante del PP que alcaldesa", ha continuado el portavoz valencianista, quien ha destacado las denuncias y la falta de proyectos en sanidad, educación e infraestructuras. "Falta reivindicación a la Generalitat valenciana", ha afirmado Garcia, quien ha hecho hincapié en la "mucha foto y la poca ejecución del gobierno municipal de Castelló", por lo que les ha dado de nota entre un 0 y un 1,5 como resultado de su gestión de dos años. "Es un suspenso significativo", ha dicho.

"El PP está muy cómodo con Vox y mientras tengan garantizado un sueldo no habrá ruptura. "La influencia de la extrema derecha sobre el PP es de 7,5", ha finalizado Garcia, quien ha considerado positivo el proyecto del Censal Parc "pero Carrasco no cumple con su compromiso de que el nombre será elegido por la ciudadanía".

Este balance llega dos días después de que tanto la presidenta del PP provincial, Marta Barrachina, como la presidenta local, Begoña Carrasco, realizaran su propio balance de dos años de gobierno.