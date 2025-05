Nueva alianza de Castelló para relanzar el turismo: esta es la opción elegida por el Ayuntamiento

La junta de gobierno local ha dado luz verde a la firma de un protocolo de intenciones entre el Ayuntamiento de Castelló y el aeropuerto ubicado en la localidad de Vilanova d'Alcolea para establecer un protocolo de actuaciones enfocadas a promocionar esta infraestructura.

El portavoz del gobierno, Vicent Sales, ha subrayado este viernes la relevancia de esta actuación afirmando que “es una muestra de la apuesta de este gobierno por situar a Castellón en el mapa turístico a nivel nacional e internacional. Esta infraestructura de comunicación, junto con el puerto, que está en pleno proceso de expansión, la estación de ferrocarril y las conexiones por carretera, propiciará que la ciudad sea un destino turístico todo el año, con el consiguiente impacto para la economía local y su desarrollo”.

Asimismo, Sales ha puesto en contexto esta iniciativa recordando que se enmarca dentro del plan estratégico de turismo, “que presentamos el pasado mes de febrero y que tiene como objetivo diseñar una hoja de ruta concreta, trabajando de forma coordinada las administraciones, los principales agentes del sector turístico como Autoridad Portuaria, Aeropuerto, y sus empresas para posicionar a nuestra ciudad tal y como se merece”.

Convenios con entidades sociales de Castelló

En otro orden de asuntos, Sales ha avanzado que la junta de gobierno local ha aprobado la solicitud de subvención, presentada ante Conselleria de Sanidad y dos convenios a entidades sociales, para la puesta en marcha de proyectos en 2025.

“Cumplimos con la palabra dada, gestionando las subvenciones con las asociaciones locales en tiempo y forma, en el primer trimestre del año para que no tengan que hacer frente con dinero de sus bolsillos, para la puesta en marcha de los respectivos proyectos de 2025”.

Así pues, se ha aprobado la ratificación de una subvención por valor de 195.538 euros para la Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas. Una actuación que se enmarca en la convocatoria de subvenciones para la atención y prevención de drogodependencias y otros trastornos a lo largo del ejercicio de 2025.

Por otra parte se ha suscrito el convenio anual con la Asociación Gitana, por un importe de 53.500 euros. Un importe que se destinará a la puesta en marcha del proyecto “Inclusión y Promoción del Pueblo Gitano”.

Finalmente se ha aprobado el convenio con la Asociación de Familias y personas Sordas de la Provincia de Castellón (ASPAS Castellón), por un importe de 12.000 euros. A través de está subvención se ejecutará el proyecto “Rehabilitación logopédica y apoyo escolar específico a niños y niñas con discapacidad auditiva”.

Prórroga del servicio de Teleasistencia

Finalmente el portavoz del gobierno ha indicado que también se ha prorrogado el contrato del servicio de Teleasistencia Domiciliaria del Ayuntamiento por un importe de de 273.293 euros. Un servicio que tendrá efectos desde el 15 de junio de 2025 y se prologará hasta el 14 de junio de 2026.

Sales ha destacado que “este gobierno es muy sensible con las personas mayores, especialmente aquellos que presentan una situación de soledad no deseada. Es por eso que la puesta en marcha del servicio de Teleasistencia es esencial para atender sus necesidades y disponer de un acompañamiento, así como se les hace seguimiento y se les garantiza protección. No hay que olvidar que gracias a esta herramienta pueden comunicarse con un centro de atención especializado las 24 horas del día, todos los días del año”.