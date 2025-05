Esta es la multa que le puede caer al que mató al perro de un disparo en el Grau

Matar intencionalmente a un animal doméstico puede conllevar sanciones graves, incluyendo penas de prisión y multas. La ley española establece que causar la muerte a un animal doméstico, amansado o domesticado, se considera un delito, pudiendo acarrear hasta 24 meses de cárcel.

Además, dependiendo de la gravedad de la infracción, pueden aplicarse multas que van desde los 500 hasta los 200.000 euros. Es lo que le puede 'caer' a la persona, ya identificada por la Policía Nacional, que este miércoles, a las 20.49 horas, mató de un disparo desde una vivienda a un perro que iba con su dueño por la zona del paseo Marítimo del Grau de Castelló.

Y es que la nueva Ley de Bienestar Animal en España, la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, establece una serie de sanciones por la comisión de infracciones en materia de bienestar animal. Matar intencionalmente a un animal se considera una infracción muy grave, que puede conllevar multas de 50.001 a 200.000 euros. En casos de reincidencia o si la infracción es continuada, no se advertirá a la persona infractora, sino que se aplicará directamente la multa.

Penas de prisión

Además de las multas, matar a un animal doméstico también puede acarrear penas de prisión, que pueden llegar hasta los 24 meses, que pueden no llegar a cumplirse si la persona no tiene antecedentes.

Pegarle un tiro a un animal se puede considerar una infracción grave, en la línea de lo que marca la ley el sacrificio de animales no autorizado. Lo mismo que el incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones de la ley que cause la muerte del animal, la eutanasia de animales con medios inadecuados o por personal no cualificado o el uso de animales en actividades prohibidas.

Y es que matar a un perro doméstico de forma intencional se considera un delito en España y puede conllevar penas de prisión, multas y otras sanciones. La gravedad de la sanción dependerá de la circunstancia del caso y de la legislación autonómica en vigor.