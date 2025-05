Seguixen els moviments per a formar la nova Junta de Festes de Cstelló: les novetats

El castellonenc Raúl Collazos, candidat a presidir la pròxima Junta de Festes, ja ha començat a tantejar a diferents festers amb la finalitat de formar el seu equip amb el qual optar a dirigir el màxim ens de les festes de Castelló, segons ha pogut saber el periòdic Mediterráneo. Queda al voltant d’un mes i mig per a la celebració de l’Assemblea que triarà de manera democràtica a la Junta de Festes, per la qual cosa, de moment, únic candidat que preveu presentar-se, ha començat a realitzar els primers moviments per a tindre el millor grup amb el qual treballar per les festes de la capital de la Plana.

De fet, Collazos està contactant amb els que són els seus companys de Junta -cal recordar que ell mateix també forma part d’este equip-- per a veure la disponibilitat que tindrien per a optar a l’elecció, prevista per al proper mes de juliol, possiblement després de Sant Cristòfol (12 de juliol) i abans de l’elecció de les reines i cort d’honor 2026, a la fi de juliol o principis d’agost.

Les mateixes fonts van assegurar a este periòdic que Collazos té la intenció que l’estructura troncal de la nova Junta de Festes per als dos pròxims anys estiga formada per membres de l’actual organisme ja que es tracta de persones que coneixen a la perfecció el funcionament del mateix i de les festes de Castelló. En el cas que finalment anaren pocs els que es decidiren a seguir de la mà de Collazos, este ampliaria l’equip amb altres festers.

Si bé encara la candidatura està fent els primers passos, una de les idees que tindria Raúl Collazos seria millorar alguns actes de les festes fundacionals.

De moment, el món de la festa apura els últims dies de l’actual cicle que conclourà el dia de Sant Cristòfol amb la participació de les reines, dames de la ciutat, padrines i presidents en els actes de celebració previstos i que inclouen una missa, la benedicció dels vehicles i un sopar de pa i porta amb espectacle al Palau de la Festa. Mentrestant, algunes comissions de sector estan immerses en l’elecció dels seus presidents ja que algunes canvien de màxim representant.