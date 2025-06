Compromís exigeix l’inici de les obres promeses del carril TRAM al centre de Castelló

Compromís per Castelló ha tornat a posar el focus en el mal estat del carril reservat al TRAM al centre de la ciutat i ha instat l’Ajuntament de la capital de la Plana a iniciar d’una vegada les obres de reparació anunciades. Segons va afirmar el regidor d’Urbanisme, Sergio Toledo, durant el ple del mes d’abril, la Generalitat executaria una actuació integral valorada en 200.000 euros després de la Magdalena. No obstant això, hui dia no s’ha iniciat cap intervenció ni s’ha oferit cap calendari concret, ha explicat el regidor valencianista Pau Sancho.

Des de la coalició recorden que la situació ve de lluny: durant anys, diversos trams del carril van acumular clots i afonaments que dificultaven el pas del TRAM. Les primeres queixes del veïnat es van traslladar al Consell de Districte fa més d’un any, i Compromís va reclamar al govern local que exigira una actuació a la Generalitat el passat mes d’octubre.

En comptes d’una solució estructural, l’únic que s’ha fet fins ara han sigut reparacions provisionals que, segons Compromís, “transmeten deixadesa i improvisació”, ha afirmat el regidor. Els treballs van consistir a tapar els afonaments amb formigó pintat sobre els adoquins originals, creant un traçat a mitges, amb trams de materials diferents i una estètica incoherent amb l’entorn. Els punts més afectats -Escultor Viciano, Gaset, Porta del Sol, Ruiz Zorrilla i Avg. Rei en Jaume- mostren actualment una imatge deteriorada al cor de la ciutat.

“El que no s’haguera tolerat al centre de València, ací es dona per bo”, ha assenyalat el regidor Pau Sancho, que considera que aquestes actuacions es van fer “de pressa i corrents” abans de festes per maquillar el problema. Sancho reclama ara que es complisca el compromís anunciat al ple i s’inicie com més prompte millor una obra planificada i definitiva, amb criteris tècnics i estètics.

Compromís subratlla que el carril del TRAM és una infraestructura clau per a la mobilitat sostenible i que la seua degradació evidencia la falta de prioritats de l’equip de govern. “El temps passa i els compromisos no es compleixen”, ha afegit Sancho, que alerta que el manteniment deficient del traçat perjudica la qualitat del servei i transmet una imatge de deixadesa al centre de la ciutat.