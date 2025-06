El incendio del bloque de pisos de Castelló aviva el debate para mejorar la normativa en prevención

Hace algo más de un mes, un virulento incendio devoró con rapidez un edificio de nueve alturas de la ciudad de Castelló, ubicado en la calle Fernando el Católico, al propagarse el fuego por la fachada impulsado por el aislamiento de poliuretano altamente inflamable con la que estaba recubierta.

Aunque no hubo que lamentar daños personales de gravedad, el comportamiento del incendio activó todas las alarmas, más aún si cabe al recordar al trágico suceso del barrio valenciano de Campanar que se cobró diez vidas.

Uso de materiales

Ante estos sucesos, expertos de diferentes ámbitos reabren el debate sobre la necesidad de revisar la normativa de prevención de incendios y, en particular, el uso de determinados materiales en edificios residenciales. «Estos incendios no se pueden volver a repetir», sentencia Andrés Pedreira, director del Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio (OBS), entidad que agrupa a organizaciones de bomberos, de ingenieros industriales e incluso se seguros de todo el territorio nacional.

Pedreira sostiene que «España se encuentra a la cola de Europa en actualizar la normativa, que no podemos dejar que se quede en el olvido». «Al final se trata de ver si los materiales son o no son combustibles», resume el representante del OBS, quien explica que la entidad promueve un manifiesto para instar a las administraciones a tomar medidas. «Se han rehabilitado fachadas con materiales combustibles», pone como ejemplo, señalando que en el caso del incendio de Castelló «se usó una solución, que ahora no se aplica, pero que era común en edificios donde se realizaba una inversión más limitada».

Falta de mantenimiento

No obstante, el arquitecto y profesor de la UJI, Ángel Pitarch, defiende que «el riesgo es bastante bajo» y que «no existe si se respeta la normativa». «No hay que alarmarse excesivamente. La actualización de la normativa es constante y está atenta a nuevas problemáticas que puedan presentarse», explica, analizando a falta de conocer los pormenores que en el suceso de la capital de la Plana puede haber influido «la falta de mantenimiento o de sellado del revestimiento».