El Salvador 'auxilia' a los celiacos en Castelló

La sociedad avanza y la Iglesia se adapta a la nuevas realidades que van surgiendo como es el caso de la parroquia de El Salvador, en las inmediaciones de la UJI. Un templo en el que cada domingo se repite una escena que antaño podría resultar extraña.

Llega el momento de la Comunión y algunos fieles se quedan rezagados a la hora de ir a comulgar, esperan al final en actitud respetuosa. ¿Qué sucede? Son vecinos celiacos o que padecen alguna enfermedad relacionada con el aparato digestivo (como, por ejemplo sibo) que les impide recibir la sagrada forma tradicional como hacen el resto de los vecinos. Pero esta situación no supone ningún impedimento para que puedan recibir la Comunión.

Sanuel Torrijo, párroco de la iglesia de El Salvador de Castelló, junto a copón y las sagradas formas para celiacos. / KMY ROS

Una vez el sacerdote y canónigo de la concatedral de Santa María, Samuel Torrijo, ha finalizado de repartir el pan a los que se han acercado hasta el altar, se lava las manos y coge un copón diferente al que ha estado utilizando hasta ahora para evitar contaminación. En este se encuentran las sagradas formas adecuadas para estas personas con el fin de impartir la Comunión a los vecinos que lo necesitan de forma especial. «Muchos no se acercaban porque no podían consumir gluten y ahora lo hacen sin ningún problema y no tienen que avisar de forma previa», destaca Torrijo a Mediterráneo.

«Somos una parroquia joven y nos adaptamos a las necesidades de la comunidad y a las realidades actuales en este sentido porque cada vez son más personas las que piden comulgar con estas sagradas formas», destaca Torrijo, quien recuerda que hasta en una ocasión han tenido que solicitar pan sin fermentar para una de las hostias.

Hay que recordar que el Vaticano establece la normativa que indica cómo debe ser la forma que se utiliza durante la eucaristía: de trigo y sin levadura. No obstante, también autoriza las que tienen un bajo contenido en gluten suficiente para la panificación. Un extremo que ratifican desde la Federación de Asociaciones de Celíacos de España que aclaran que estas sagradas formas sin gluten (menos de 20 miligramos de gluten por 1 kilo de alimento) son adecuadas para estas personas sin poner en riesgo su salud.