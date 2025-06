Compromís reclama mesures extraordinàries per controlar la plaga de rates a Castelló

Compromís per Castelló ha instat el govern municipal a reforçar de manera urgent els tractaments contra la plaga de rates al considerar que les actuacions actuals són "insuficients", després de rebre noves queixes veïnals en zones com la plaça de les Illes Columbretes, els voltants del centre de salut de Fernando el Catòlic o l’entorn del parc Geòleg José Royo.

El portaveu de la coalició, Ignasi Garcia, ha assegurat que “la ciutat de Castelló té una plaga de rates i el que hem pogut comprovar és que el govern de la senyora Carrasco no està dient la veritat”. Garcia ha explicat que, malgrat que el regidor de Salut Pública, Luciano Ferrer, va afirmar que s’estaven aplicant tractaments extraordinaris, els informes tècnics oficials de l’empresa adjudicatària indiquen que s’està seguint el programa ordinari, sense mesures addicionals davant aquesta situació excepcional. De fet, aquest diari ja va publicar queixes veïnals relacionades amb aquesta plaga.

Compromís recorda que al final de l’anterior legislatura es va encarregar un pla d’actuació amb recomanacions de la Universitat Politècnica de València per millorar el control de plagues a la ciutat. Entre les mesures, s’apuntava la necessitat d’incrementar la inversió per fer front a les proliferacions de rates, paneroles o mosquits. Tot i això, denuncien que el pressupost actual, d’uns 86.000 euros, està per davall dels més de 100.000 euros que la formació considerava necessaris, i alerten que la diferència de recursos està dificultant el control de la situació.

Actuació coordinada

A més, Compromís assenyala que, segons els informes tècnics, en el cas del parc Geòleg José Royo, les trampes instal·lades a voltes es troben intactes perquè les rates s’alimenten dels residus que la gent llança o ofereix als animals del parc. Davant d’aquesta realitat, la formació proposa que es limite l’alimentació de fauna urbana als punts autoritzats per l’Ajuntament i que es reforcen les accions de neteja i conscienciació. Consideren que combatre aquesta problemàtica no pot recaure només en Salut Pública i que cal una actuació coordinada per evitar pràctiques que, a voltes, afavoreixen la presència de rates.

Amb tot, Compromís reivindica més recursos i que es complisca allò que va marcar el pla de treball elaborat amb suport tècnic de la Politècnica de València per controlar les plagues. La formació considera que la resposta del govern municipal no ha estat clara ni suficient, i reclama una actuació decidida per revertir una situació que afecta la salut pública i la imatge de la ciutat.