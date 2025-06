Una exposició sobre referents LGTBI obrirà els actes de l'Orgull a Castelló

L'Ajuntament de Castelló torna a apostar per fer una celebració de l'Orgull, amb la voluntat de reflectir la diversitat sexual. "Volem donar visibilitat a la diversitat, retre homenatge a qui ha lluitat i segueix fent-ho cada dia per la igualtat i la defensa de totes les persones", va afirmar l'alcaldessa de la ciutat, Begoña Carrasco.

Una commemoració que se suma al reconeixement, per part de la Direcció General de Diversitat de la Generalitat, com a espai lliure de LGTI-fòbia. Una distinció "al treball que estem tractant de fer, i que avala a Castelló com a ciutat plural, una cosa de la qual em sent orgullosa".

Mostra

Una de les grans novetats de la celebració de 2025 serà una exposició impulsada des de la Generalitat valenciana, procedent de l'Armari de la Memòria de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Serveis Socials, Diversitat i Habitatge. "Serà la primera ciutat de la Comunitat que mostrarà esta exposició itinerant de gran format per a connectar amb els ciutadans a peu de carrer", ha explicat Carrasco.

El director general de Diversitat de la Generalitat, Stephane Soriano, ha detallat que aquesta exposició "es veurà en cubs de dos metres per dos metres, amb informació de 20 persones referents LGTBIQ+ de les tres províncies de la Comunitat; alguns d'ells ja no estan entre nosaltres, però d'altres sí que ho estan, i intentem que puguen participar en la inauguració de l'exposició". Una cita que tindrà lloc el divendres 6 de juny.

Actes centrals

Els actes centrals de la celebració tindran com a centre la plaça Hort dels Corders. A partir de les 19.00 hores es farà una marxa per la diversitat, que recorrerà els carrers del centre. Posteriorment, a les 20.30 hores, es procedirà a la lectura del pregó, que anirà a càrrec de la castellonenca Carolina Marzá. Begoña Carrasco va esmentar que és la mare de Cloe, una xiqueta transsexual, "que a través de les xarxes socials ha fet una faena infatigable per desmuntar tabús". Recentment ha publicat el llibre Una maternidad en transición, i s'ha estrenat un documental que repassa el procés familiar de transició de Cloe.

Després del pregó es farà una gala, conduïda pel periodista i escriptor José Mola i la xou woman La Villaescusa, amb actuació de diferents artistes, com Laia Cassalla, Eco Delantro, Laca Udilla i Alexia Thenigth.

Entre els participants també estarà Sonia Madoc (el 50% del duet Sonia y Selena), mentre que el final arribarà amb l'actuació de la DJ Zoraida Torres.