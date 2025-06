Vox en Castelló hace balance a su gestión: ¿Peligra el pacto municipal con el PP?

Las elecciones de mayo de 2023 supusieron un vuelco en el Ayuntamiento de Castelló. La victoria del Partido Popular hizo alcaldesa a Begoña Carrasco, y unas semanas más tarde del pleno de elección de la primera autoridad municipal, el PP y Vox llegaron a un pacto de gobernabilidad. De esta manera, la formación liderada en el municipio por Antonio Ortolá asumía una serie de competencias en el equipo de gobierno.

Vox ha hecho balance de estos dos años con la conclusión de que en la ciudad "se vive mejor, con más seguridad, menos impuestos y una gestión al servicio de los castellonenses". Así lo aseguró Ortolá, acompañado de los ediles de su grupo, Arantxa Miralles, Alberto Vidal y Luciano Ferrer.

Tasas

El primer apartado que destacó el portavoz de la formación de extrema derecha fue el relacionado con la presión fiscal. "Dijimos que el dinero está mejor en el bolsillo de los castellonenses que en manos de políticos, y lo estamos cumpliendo", afirmó. Cifró en siete millones de euros el ahorro acumulado para los contribuyentes en solo dos años, con medidas como la rebaja del IBI y del impuesto de plusvalía, la eliminación del canon de Reciplasa en 2024, la supresión de la tasa de ocupación de vía pública "o las bonificaciones fiscales diseñadas para amortiguar el basurazo impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez".

Además, sacó pecho de haber logrado "en menos de cuatro meses" la eliminación de las multas automáticas a vehículos en el centro, que suponían 2 millones de euros anuales para los ciudadanos y que "estaban arruinando al pequeño comercio y complicando la vida a vecinos y familias".

Seguridad

Antonio Ortolá también habló de las actuaciones en materia de seguridad, área de la que se ocupa en el Ayuntamiento de Castelló. "Se ha logrado dignificar la Policía Local, después de encontrarnos con unos cuerpos de seguridad sin medios, con instalaciones obsoletas, sueldos impagados y sin planificación", comentó. Enumeró que la plantilla ya cuenta con casi 300 agentes y se ha reforzado en el distrito marítimo.

Turismo

En cuanto al turismo, Ortolá mencionó que se ha logrado "una revolución" en esta área, con iniciativas como el Festival del Viento, "la apertura de chiringuitos en Semana Santa y la dinamización permanente del centro y los barrios cada fin de semana". En cuanto a comercio, habló de las taquillas inteligentes para los clientes de los mercados, las ayudas a los comercios afectados por las obras en las zonas de bajas emisiones, o la reforma del mercado de Sant Antoni y la próxima remodelación del mercado central.

Tensiones con el PP

En cuanto a los asuntos en los que hay más distancia con el Partido Popular, desde Vox hicieron referencia a la cruz del Ribalta. "Estamos pendientes de una reunión con ellos", expuso Ortolá, y recordó que hay "gente dispuesta a donar su patrimonio" para ubicar una nueva cruz en este espacio. Incluso dijo que el grupo del PP "sería contradictorio a que no accediera a ello", en el sentido de los cambios efectuados en las normativas autonómicas sobre memoria histórica.

Además, habló de una frase habitual de la alcaldesa, Begoña Carrasco, cuando afirma que ella no pregunta a quién vota, reza o ama. "Nosotros tampoco, pero lo que no hacemos es querer pagar la fiesta a determinados colectivos", expuso Ortolá, en cuestiones como la instalación de puntos violeta, "entidades catalanistas o de cooperación internacional". No hizo mención a ello en la rueda de prensa, pero también hay diferencias evidentes en cuestiones como la diversidad sexual.

Pese a ello, afirmó que en estos momentos "no hay punto de fricción que nos lleve a una ruptura" del equipo de gobierno local. "El pacto está sano", y cifró que de los 90 puntos acordados hace dos años, se han cumplido dos tercios.