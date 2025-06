Castelló cuinarà la millor paella valenciana del món

Castelló serà la capital autonòmica de l’arròs aquest estiu. El 14 de juliol, la capital de la Plana acull la tercera semifinal del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, la que té el segell d’«original», després de les celebrades a Guadalajara i a Osaka (Japó), i abans de la que es farà a Mèxic el 16 d’agost. Serà la seu de la qualificació autonòmica, de cara a la final, que es celebrarà a la ciutat de la comarca de la Ribera Baixa el 14 de setembre, en una festa declarada d’Interés Turístic Nacional.

Serà la 64ª edició d’una competició en la qual participen xefs de tot el món, i que citarà al passeig de la platja del Pinar del Grau a 40 xefs i cuiners professionals de tota la Comunitat per fer la millor paella valenciana a Castelló i aconseguir 12 dels cobdiciats passis per a estar en la final de Sueca. Els aspirants, que han de ser cuiners professionals en actiu, en representació d’una empresa d’hostaleria, hauran d’elaborar una paella tradicional per a 15 racions, seguint estrictament la recepta oficial del certamen, avalada per la comissió organitzadora.

Un xef ha cuinat la paella valenciana en la recepta original al CdT. / Mediterráneo

A més, com a entrant del gran esdeveniment, el diumenge 13 de juliol se celebrarà un showcooking de paella valenciana a la vesprada, a l’altura de Pinguins, amb degustacions per a 100 persones, en una activitat oberta al públic que busca acostar el sabor del plat valencià més tradicional a veïns i visitants.

Mostra gastronòmica

El Centre de Turisme de Castelló (CDT) del Grau ha estat aquest dimecres l’amfitrió de la presentació de l’esdeveniment, que va comptar amb la presència de la regidora de Turisme de Castelló, Arantxa Miralles i l’alcalde de Sueca, Julián Sáez, que va participar prèviament en una recepció institucional de l’alcaldessa, Begoña Carrasco, a l’Ajuntament, on van intercanviar impressions sobre el potencial del turisme gastronòmic com a motor de desenrotllament local. Amb ells, la regidora de Turisme, Teresa Ribes; el director del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, Tony Landete; i el coordinador gastronòmic del certamen, Adolfo Cuquerella.

Una fita per a Castelló

Durant l’acte, que ha inclòs una degustació gastronòmica amb paella cuinada per un xef de Sueca i un aperitiu elaborat pels alumnes del CDT, s’ha valorat «la col·laboració entre les dos ciutats» i la «projecció internacional que suposa aquesta cita per al turisme gastronòmic». A més, s'ha sortejat quins serien els 40 participants en la cita de Castelló, atès que s’han inscrit més de 50 xefs professionals de Vinaròs a Ontinyent.

Miralles ha assenyalat que «és un dia molt especial per a la gastronomia castellonenca i per als esforços d’este govern municipal per consolidar a Castelló com a capital gastronòmica de referència». «És un honor que ens hagin triat per a acollir aquesta semifinal del certamen més antic i prestigiós entorn de la nostra recepta més emblemàtica, i és una oportunitat per a mostrar el millor de nosaltres, de la tradició, de la cuina i de la nostra manera de ser», ha dit.

Per la seua part, l’alcalde de Sueca ha agrait «a l’Ajuntament de Castelló el seu interès per acollir un esdeveniment gastronòmic de gran magnitud, com ho serà la semifinal autonòmica que reunirà a Castelló als millors cuiners de tota la Comunitat». A més, ha explicat que «estos xefs mostraran als ciutadans les seues habilitats en l’elaboració de paelles, amb l’esperança de convertir-se en finalistes del concurs el proper 14 de setembre a la nostra ciutat».