Compromís reitera al PP que ature la supressió del carril bici del carrer Herrero de Castelló

Compromís per Castelló ha reclamat al govern municipal que paralitze l’eliminació del carril bici del carrer Herrero. Segons ha denunciat la formació, la intervenció forma part d’una política sistemàtica de desmantellament de la xarxa ciclista a la ciutat, que ja ha suposat l’eliminació de carrils bici en Sant Fèlix i Sant Roc, així com la renúncia a desenvolupar els previstos al carrer Navarra i la plaça Clavé.

“La senyora Carrasco encara està a temps d’aturar la barbaritat que suposa eliminar el carril bici del carrer Herrero. Ja han demostrat que el seu model de mobilitat per a Castelló no és el que necessitem per a avançar cap a una ciutat més sostenible, sinó una aposta clara pel vehicle privat”, ha advertit el portaveu de Compromís, Ignasi Garcia.

500 ciclistes diaris

La coalició ha assenyalat que l’obra al carrer Herrero, que està a punt de començar, afectarà un dels trams amb més ús ciclista de la ciutat —amb prop de 500 ciclistes diaris— i suposarà un trencament de l’eix nord-sud recollit tant al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible com al Pla Director de la Bicicleta. A més, recorden que aquest projecte estava inclòs dins de la planificació de la Zona de Baixes Emissions com una peça clau per fomentar la mobilitat activa.

Des de Compromís consideren, a més, que la substitució de carrils bici per zones residencials amb ciclocarrers no està garantint la seguretat ni la preferència de les persones que es desplacen amb bicicleta. Aquest model, asseguren, ha demostrat ser insuficient a punts com la plaça de la Pau, la plaça Clavé o el carrer Navarra, on el trànsit rodat continua sent predominant.

Pla Director de la Bicicleta

També lamenten que l’equip de govern haja suprimit del pressupost municipal la partida destinada a desenvolupar el Pla Director de la Bicicleta, així com l’aturada de nous trams previstos. Aquestes decisions, afirmen, suposen un pas enrere en la construcció d’una ciutat més saludable, segura i sostenible.

El carril bici del carrer Herrero, així com els de Sant Roc i Sant Fèlix, formaven part del corredor ciclista nord-sud dissenyat per unir els principals punts de la ciutat a través d’una xarxa coherent i accessible. La seua eliminació no sols dificulta la mobilitat activa, sinó que trenca la continuïtat d’un traçat essencial per a l’ús quotidià de la bicicleta com a mitjà de transport. Per això, des de Compromís insten el govern municipal a aturar l’actuació prevista i garantir la permanència del carril bici en aquest tram clau.