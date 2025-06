El PSOE culpa a Carrasco de que "Castelló tenga un gobierno homófobo que ataca y veta a colectivos LGTBI”

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, “es la única culpable de que nuestra ciudad vuelva a salir en el mapa de la vergüenza nacional como ejemplo de gobierno municipal homófobo”. José Luis López, portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló, asegura que Carrasco “vuelve a ser la reina del postureo, porque una alcaldesa comprometida de verdad con los derechos de los colectivos LGTBI rompería el pacto de forma inmediata con la ultraderecha y, además, organizaría actos por el Día del Orgullo contando con todas las entidades LGTBI de la ciudad, a los que ha vetado y que no van a tomar parte en esta farsa”.

Para López, “en estos dos años del Gobierno de la Vergüenza la ciudadanía ya ha comenzado a ver la verdadera cara de Carrasco: una alcaldesa débil y mimetizada con la ultraderecha, porque el único camino que debería adoptar, si de verdad, quiere apartarse de los discursos de odio, racistas y homófobos de sus socios de Vox, es destituirlos y no mantenerles en el equipo de gobierno con sueldazos”.

Las barbaridades de Vidal

El problema, tal y como señala el portavoz adjunto socialista, “no es escuchar barbaridades en boca del edil de las chapuzas, Alberto Vidal, o de su jefa, Llanos Massó, pidiendo que las familias no lleven a sus hijos e hijas por el centro de la ciudad para no coincidir con actos por el Día del Orgullo, sino tener a una alcaldesa que se siente cómoda con un gobierno municipal que da absoluto bochorno y que roza, si es que no lo ha hecho ya, los delitos de odio”.

Begoña Carrasco, como explica José Luis López, “manipula además a las y los castellonenses haciendo creer que ha organizado unos actos por el Día del Orgullo que cuenta con todos y todas, porque la única realidad es que los colectivos LGTBI de la ciudad han abandonado la plataforma en la que se apoya la alcaldesa al no sentirse representados”.