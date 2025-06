Compromís alerta que Carrasco deixa sense relleu la plaça de cooperació "per falta de voluntat política"

Compromís per Castelló alerta que el govern municipal ha deixat vacant la plaça de tècnica de cooperació internacional, després de la seua jubilació, i no té previst cobrir-la. Per a la coalició, aquest fet constata la manca de voluntat per reforçar una regidoria clau, malgrat els compromisos adquirits amb les ONGDs de la ciutat.

"La senyora Carrasco per inacció, està desmantellant les regidories que incomoden als seus socis d'extremadreta i està demostrant que per mantenir i ocupar el poder està disposada a qualsevol cosa. Encara que això siga incomplir la seua paraula i acabar amb regidories com la d'Igualtat, la de Benestar social o la de Cooperació Internacional”, ha afirmat el portaveu Ignasi Garcia.

Aquesta situació s’afegeix a altres decisions que, segons Compromís, han anat debilitant la regidoria de cooperació. Una de les places creades per a aquest àmbit es va acabar destinant a protocol, i les ajudes humanitàries i de cooperació internacional han disminuït de manera significativa. Tot això contrasta amb el compromís general que l’alcaldessa va signar durant la campanya electoral amb la Coordinadora Valenciana d’ONGD. A més, la coalició lamenta que també s’haja eliminat el suport municipal al poble palestí en plena crisi humanitària.

Compromís també expressa preocupació per la manca de personal en altres àrees socials. En matèria d’igualtat, fa més de dos anys que està vacant la plaça de cap de servei, que hauria d’estar coberta per una psicòloga, i s’han eliminat els programes de promotores d’igualtat. En inclusió social, s’ha perdut el servei de mediació intercultural, una figura clau per a l’atenció comunitària en barris diversos.

La coalició considera que aquests buits no responen a un problema de recursos, sinó a una elecció política: deixar sense cobertura àrees vinculades a la defensa dels drets socials. Per això, reclamen al govern municipal que recupere el personal i els programes que es van comprometre a reforçar.