Castelló lucha sin tregua contra el mosquito tigre. Así lo hace

Castelló combate la plaga de mosquitos a través de un novedoso sistema, tal y como hizo el pasado año.

El concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Castellón, Cristian Ramírez, ha dado cuenta de la estrategia de control del mosquito tigre puesta en marcha por la Conselleria de Agricultura en la ciudad de Castellón. En el acto de presentación ha participado el secretario autonómico de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Vicente Tejedo, quien ha señalado que es una técnica muy eficiente que ha conseguido reducir poblaciones de mosquito tigre en un 80%. Posteriormente, se ha procedido a la suelta del mosquito tigre esterilizado en el parque Geólogo Royo de la capital de la Plana.

Tejedo, Ramírez y Pla, este viernes en la rueda de prensa. / Mediterráneo

“Seguimos demostrando la gestión de este gobierno con hechos y no con palabras. Hoy, gracias a la Conselleria de Agricultura, liderada por Miguel Barrachina, ponemos en marcha, por segundo año consecutivo, una acción más que realizamos contra los mosquitos de una forma eficiente y respetuosa con el medioambiente. La suelta de insectos estériles se llevará a cabo en los parques Ribalta, Censal, Rafalafena, La Panderola del Grao y Geólogo Royo”, según adelantó el periódico Mediterráneo.

Técnica eficiente con el medio ambiente

El concejal ha puesto el acento en que “es una forma de luchar de forma biotécnica, biológica contra plagas que pueden transmitir muchas enfermedades”.

Y destaca que “dado que no requiere de químicos ni pesticidas, supone un paso adelante en la gestión de plagas, es más respetuosa a nivel medioambiental y es una solución que también se centra en la prevención”.

Solución a la problemática del mosquito tigre en Castelló

Ramírez ha explicado que “esta acción de control consiste en soltar machos de mosquito tigre esterilizados". Se sueltan entre 2.000 y 2.500 machos estériles a la semana por hectárea. Los machos no pican, de modo que una vez que los machos estériles se aparean con las hembras locales, los huevos resultantes no son viables y no eclosionan, lo que reduce la presencia de los mosquitos al disminuir la densidad de población local”.

Cajas con los mosquitos estériles que han soltado este viernes en el parque Geólogo Royo. / P. A.

Desde la empresa encargada de la suelta de mosquitos, Tragsa, Nacho Pla ha avanzado que “en la ciudad de Castellón se lanzarán a la semana un total de 40.000 mosquitos tigre macho estériles, un millón y medio al año”.

Erradica un 80% de la presencia del insecto

Tejedo ha recordado que Agricultura ha dedicado un presupuesto de alrededor de 900.000 euros al año “para producir machos estériles desde Castellón hasta Alicante, fundamentalmente en zonas urbanas porque es un insecto muy urbanita”, señala.

Momento de la suelta de mosquitos estériles. / Mediterráneo

Suelta en parques urbanos

Tanto el edil de Medio Ambiente como el secretario autonómico han incidido en que se trata de un mosquito “muy urbanita”, dado que declaran que suele estar en las ciudades donde hay entornos con agua donde las hembras suelen poner los huevos.