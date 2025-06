Compromís per Castelló alerta de la "d'eixadesa del PP" per a coordinar el TRAM i el Rodalies

El portaveu municipal de Compromís, Ignasi Garcia, ha posat en evidència que el govern municipal de Castelló desconeix els horaris dels trens de Rodalies després que, en resposta a una proposta de la formació per coordinar el TRAM amb els trens nocturns, s’afirmara que l’últim Rodalies arriba a les 21:15 hores. Tanmateix, segons els horaris oficials de Renfe, a la ciutat hi continuen arribant diferents trens de la línia C6 fins a les 23:48 hores.

Ignasi Garcia, portaveu municipal a l'Ajuntament de Castelló de Compromís. / Mediterráneo

“El govern de la senyora Carrasco diu que no cal coordinar l’últim TRAM que ix de la UJI amb l’últim Rodalies que arriba a Castelló perquè, segons ells, aquest tren arriba a les 21:15. El fet que desconeguen els horaris reals dels trens que fan servir milers de persones és prou escandalós i, alhora, explica per què no treballen perquè funcione millor el transport públic”, ha declarat el portaveu Ignasi Garcia.

Resposta del govern local a Compromís. / Mediterráneo

Des de Compromís es recorda que aquesta falta d’ajust entre serveis pot dificultar l’ús del transport públic, especialment per a estudiants, treballadors i treballadores que no disposen de vehicle privat i que es veuen afectats per la desconnexió entre el servei ferroviari i el TRAM.

Així mateix, la coalició també ha assenyalat l’estat crític del servei: s’han eliminat de facto els trens Civis, els retards s’acumulen —amb casos de fins a 160 minuts— i fins i tot s’han detectat avançaments de 20 minuts en l’horari previst. Aquesta situació, apunten, empitjora dia rere dia davant la passivitat del govern municipal, que no ha alçat la veu ni ha reclamat millores malgrat els greus perjudicis per a la ciutadania.

Per la seua part, Compromís ja ha portat aquesta situació al Congrés i continua reclamant el traspàs de les competències de Rodalies a la Generalitat Valenciana per garantir una gestió eficient i adaptada a les necessitats reals del territori.