La Milicia Templaria dels Cavallers de la Conquesta de Castelló ya tienen XXVIII Guillem de Mont Rodó: su nombre y curriculum

La Milicia Templaria de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, en reunión plenaria de sus miembros, ha elegido a la persona que representará al XXVIII Guillem de Mont Rodó en 2026, quien fuera maestro, tutor, consejero y protector del Rey Jaime I. Un cargo que este año ha representado el concejal de Economía y Hacienda y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Castelló, Juan Carlos Redondo.

Los socios de la entidad han determinado por unanimidad que sea José Luis Domínguez Escrig el que ostente esta representación para el próximo año.

Es especialista en urología-oncológica, ejerce en el Instituto Valenciano de Oncología (IVO) y es co-director de la clínica Urosalud. A nivel internacional, es el delegado de la Asociación Española de Urología en el Consejo Europeo de Urología (EBU). También es miembro del tribunal examinador del FEBU (Fellow of the European Board of Urology), título que acredita la excelencia profesional en urología a nivel europeo, y forma parte también del Real Colegio de Cirujanos Urológicos de Inglaterra, de la Sociedad Internacional de Urología (SIU), y es asimismo colaborador de la Oficina Central de Investigación de la Sociedad de Endourología (Amsterdam).

José Luis Domínguez Escrig, XXVIII Guillem de Mont Rodó. / Mediterráneo

Su labor docente se ha desarrollado en instituciones como la Universidad de Newcastle y el Northern Institute for Cancer Research en el Reino Unido, donde combinó investigación, asistencia clínica y formación de nuevos profesionales. Es cavaller de la Conquesta y representará a tan ilustre personaje histórico durante el año que viene en las fiestas de la Magdalena y en cuantos actos participe la Milicia Templaria de la Germandat.

El próximo mes de julio, en la ya tradicional cena estival, será dado a conocer personalmente a todos los miembros de la Milicia Templaria, y su nombramiento oficial se producirá en un acto de gala a comienzos del año 2026.