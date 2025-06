El regidor Pau Sancho casa a sa mare a Castelló en una emotiva cerimònia

L'amor no té edat... ni el matrimoni. El regidor de l'Ajuntament de Castelló Pau Sancho va oficiar ahir el casament de sa mare, Lola Sancho, amb la seua parella des de fa més de 30 anys, Javier Martínez, en una cerimònia senzilla i molt emotiva al saló de plens.

Un altre moment de l'emotiu acte. / GABRIEL UTIEL

Lola, de 74 anys; i Javier, de 79, es van donar el 'sí, vull' en presència de la família, entre emocions i molta alegries, amb les paraules del poeta greg Konstandinos Kavafis: "Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences. Vosaltres ja porteu part d’eixe camí fet, heu gaudit les aventures, heu après i heu viscut". "Jo vos hauria de preguntar si esteu disposades a compartir la vida, a acompanyar-vos en la salut i en la malaltia, si aneu a estimar-vos i respectar-vos, però en aquest cas ja sé la resposta, porteu 35 anys estimant-vos, respectan-vos i acompanyant-vos", els va dir Sancho.

Un moment de la cerimònia a l'Ajuntament de Castelló. / GABRIEL UTIEL

Casament, dinar i concert

Ha estat una "sorpresa per a tots", va explicar la família en entrar al palau municipal. La parella, que viu i està empadronada a Vilafranca, han hagut de demanar un trasllat d'expedient per a que els poguera casar el regidor del Grup Municipal de Compromís a Castelló.

Entre paraules i llàgrimes, entre somriures i emocions, l'enllaç de Lola i Javier ha tingut com a testimonis a la seua nora Lourdes per part d'ella, i la filla Queles per part d'ell, amb els fills i nets, Javier, Víctor, Xavier, Lluís, Paula, Víctor i Manuel, Malena i Martí com a garants dels seu amor.

No van faltar els aplaudiments. / GABRIEL UTIEL

Després de la cerimònia, els nuvis han fet un convit per a tota la família al Restaurant Navarro. I, aquesta nit, aniran al concert del violinista Ara Malikian, del que són grans fans. a l'Auditori de Castelló. Una jornada en família, especial per a Lola i Javier i tots els seus. Per sempre.