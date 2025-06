Compromís per Castelló teixeix aliances a Brussel•les per una pesca sostenible a Castelló i la resta del territori valencià

El portaveu de Compromís per Castelló, Ignasi Garcia, acompanyat de l’eurodiputat de Compromís Vicent Marzà, ha participat en una trobada de treball a Brussel·les per a tractar les particularitats de la pesca en la Mediterrània valenciana i proposar solucions que garantisquen la viabilitat del sector davant les restriccions aprovades per la Unió Europea. També han assistit els regidors Pau Sancho i Vera Bou.

La coalició ha viatjat a Brussel·les amb l’objectiu de defensar una pesca sostenible i artesanal, així com d’explorar alternatives de compensació a les mesures de conservació d’espècies recollides en la normativa europea. Conjuntament amb Marzà han traslladat una sèrie de propostes dirigides a adaptar la política pesquera europea i el pla plurianual de pesca a les necessitats de la pesca familiar i de xicoteta escala. Cal recordar que Marzà va ser l’únic eurodiputat que el passat desembre va rebre la comitiva de confraries valencianes desplaçades a Brussel·les, en plena negociació de la proposta actual de la Comissió Europea.

“Malauradament, la veu dels pescadors valencians no es fa sentir prou a Brussel·les. Per això, des de Compromís seguim treballant per a evitar que es repetisca el que vam veure al desembre: uns pescadors completament desemparats i una presa de decisions a última hora que els perjudica greument”, ha afirmat Marzà.

En aquest context, la delegació de Compromís s’ha reunit amb l’eurodiputada Ana Miranda, portaveu de Pesca del Grup del Parlament Europeu ALE-Verds (Aliança Lliure Europea - Verds). Durant la reunió s’han posat sobre la taula els greuges que pateixen els pescadors valencians i s’han plantejat diverses propostes per a corregir-los, totes elles fruit del diàleg amb el sector i del treball conjunt amb els seus representants.

Un moment de la reunió. / Mediterráneo

Entre les mesures plantejades, s'ha posat en valor la necessitat de vincular els dies de pesca en funció de la potència real de les embarcacions, aplicar noves mesures compensatòries, repensar l’actual sistema de repartiment de quotes i reconéixer l’impacte positiu de la pesca artesanal en la conservació del medi marí, especialment pel que fa a la recollida de residus.

Segons ha manifestat Ignasi Garcia: “Hem vingut a Brussel·les amb propostes concretes, resultat del diàleg amb el sector, com ara la necessitat de vincular el nombre de dies de pesca a la potència real de les embarcacions. Això permetria que les de menor potència pogueren treballar més dies i equilibrar així l’esforç pesquer global. La reunió ha sigut fructífera i ens emportem nombroses propostes i objectius a desenvolupar. Ara toca continuar treballant, colze a colze, amb els pescadors i les administracions municipals, supramunicipals, valencianes i espanyoles per garantir un futur sostenible per a la nostra pesca artesanal.”