El Festival del Vent de Castelló tanca amb un impacte econòmic que creix un 35% respecte a 2024

El II Festival del Vent de Castelló ha conclòs amb una participació de rècord i un balanç altament positiu tant en termes d'assistència com de retorn econòmic. Enrico Grossi, president de ADEPLA, ha assenyalat que durant el cap de setmana més de 50.000 persones han acudit a les platges del Gurugú i el Pinar a gaudir de l'esdeveniment, la qual cosa representa un increment superior al 10% respecte a l'edició de 2024.

Per la seua part, l'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, també ha volgut valorar el desenvolupament d'aquesta cita. “Estem molt contents d'aquestes segona edició del Festival del Vent, que podem qualificar sens dubte de tot un èxit”, ha afirmat.

Per a Carrasco “aquesta cita ha vingut per a quedar-se i les bones xifres quant a participació i el seu caràcter internacional, preveuen una projecció del festival a l'alça el que fa que estiguem molt satisfets”.

L'alcaldessa també ha volgut indicar que “estem ja treballant, de la mà de ADEPLA, en les millores per a la pròxima edició”, al mateix temps que ha recordat algunes de la novetats introduïdes enguany “com han sigut l'augment de les zones d'aparcament o la posada en marxa del servei de bus circular gratuït durant les dues jornades, la qual cosa ha fet més fàcil la mobilitat i els desplaçaments dels visitants fins a les nostres platges”.

Carrasco ha insistit que “volem donar tot tipus de facilitats perquè siga el màxim nombre possible de visitants el que puga gaudir d'aquest festival i que ningú es quede sense poder assistir a un esdeveniment que està ja consolidat com una de les majors propostes pel turisme familiar a la nostra ciutat. Un Festival del Vent que cada vegada vola més alt”.

Més facturació

L'impacte econòmic generat pel festival ha sigut igualment significatiu. Segons dades de ADEPLA, les empreses locals han registrat un augment de facturació del 35% respecte a l'any passat en els sectors turístic, hostaler i comercial. Aquesta evolució reforça el paper estratègic del Festival del Vent com a motor de dinamització econòmica per al litoral castellonenc.

Erik Pradas

Gran èxit dels vols amb globus i avioneta

Un dels principals atractius del certamen han sigut els vols gratuïts amb globus aerostàtic i en avioneta, que han tingut un gran èxit d'assistència. Segons el president de ADEPLA, en total 1.500 persones han volat amb globus durant les dues jornades de l'esdeveniment, mentre que 450 ho han fet en avioneta, amb eixides organitzades des de l'Aeroclub de Castelló, tal y como ha publicado el periódico Mediterráneo en su edición de este lunes.

Una ocupació hotelera superior al 90%

L'alta afluència de visitants durant el festival també s'ha reflectit en els nivells d'ocupació hotelera, que han fregat el 90% en tota la ciutat, segons dades del Patronat de Turisme, en coordinació amb els establiments hotelers. En el Grau de Castelló, la demanda ha sigut encara major, aconseguint quasi el 100% d'ocupació durant el cap de setmana.

Erik Pradas

Per part seua, el president de ADEPLA ha indicat que “una vegada més s'ha demostrat que quan institucions, entitats i teixit empresarial remen en la mateixa direcció, els resultats són extraordinaris. Estem molt agraïts pel suport del govern municipal i de tots els departaments tècnics que han estat al nostre costat aquests dies. I, per descomptat, per la col·laboració imprescindible del club Milotxes de València, sense els quals aquest festival no seria possible. Encara seguim amb l'emoció del gran acolliment del públic, però ja estem treballant en l'edició de 2026, que se celebrarà els dies 6 i 7 de juny”.

Grossi també ha assenyalat que “els pilots de milotxes s'han convertit en ambaixadors de la nostra ciutat. Molts d'ells han quedat impressionats per la qualitat de les nostres platges i la bellesa de Castelló, i ens han transmés que aquest és un dels millors festivals del vent d'Europa, tant per la qualitat dels participants com per la resposta del públic. Aquest tipus de reconeixement ens estimula a continuar millorant. Som encara un festival jove, però estem ja dins del circuit internacional de grans esdeveniments d'aquestes característiques, i assumim amb responsabilitat el repte de continuar millorant i fer d'aquesta cita un veritable orgull per a la ciutat”.

Ambient familiar i projecció internacional

Per part seua, la regidora de Turisme, Arantxa Miralles, ha assenyalat que “el Festival del Vent ha tornat a superar totes les nostres expectatives. Hem tingut una afluència massiva, una projecció nacional i internacional destacada i un excel·lent acolliment per part de la ciutadania i del sector turístic. Aquest tipus d'iniciatives demostren que Castelló té capacitat i talent per a posicionar-se com un destí de referència en turisme actiu i familiar”.

L'II Festival del Vent ha oferit una programació diversa i dirigida a tots els públics. Al llarg del cap de setmana s'han celebrat exhibicions de milotxes, concerts, tallers infantils, activitats esportives, espectacles culturals i propostes gastronòmiques, tot això en un entorn de platja que ha afavorit l'ambient festiu i familiar.

El caràcter internacional de l'esdeveniment ha sigut un altre dels seus punts forts. Més de 80 pilots de milotxes procedents de nou països —inclosos Índia, Alemanya, Polònia i el Regne Unit— han participat en les exhibicions aèries, en les quals s'han pogut veure més de 400 milotxes en vol simultani sobre el cel de Castelló. A més, la trobada ha comptat amb representants de sis comunitats autònomes espanyoles, la qual cosa consolida al festival com una cita de gran rellevància a nivell nacional i internacional.

Un altre dels grans atractius han sigut els tallers i exhibicions d'escultures d'arena, celebrats durant els dos dies a la platja del Pinar. L'activitat ha comptat amb la participació d'artistes procedents de Catalunya, Ucraïna i la República Txeca, que han transformat l'entorn marítim en un espai expositiu a l'aire lliure. Les seues creacions, de gran format i elaborades en directe davant el públic, han despertat un excel·lent acolliment entre els assistents i s'han convertit en un dels punts més fotografiats de l'esdeveniment.