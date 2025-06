Professionals de 14 països es donen cita a Castelló per a compartir bones pràctiques universitàries

La Universitat Jaume Iacull aquesta setmana la sisena edició de la International Staff Training Week, una trobada en el marc del programa Erasmus+ que reuneix més de 40 professionals de 19 universitats de 14 països. L’objectiu principal és donar projecció internacional a la universitat pública de Castelló i promoure l’intercanvi de bones pràctiques entre institucions d’educació superior.

Visita a la ciutat

Els països amb més representació són França i Romania, seguits de Portugal, Albània, Lituània i Montenegro. Durant la primera jornada, les persones participants han conegut el campus de l’UJI, han realitzat una introducció a la llengua espanyola i han visitat la ciutat de Castelló.

Al llarg de la setmana, el programa inclou activitats formatives i culturals centrades en la col·laboració i l’intercanvi d’experiències. Com a novetat d’aquesta edició, s’han organitzat grups de treball al voltant de quatre serveis universitaris: l’Oficina de Relacions Internacionals, el Servei de Llengües i Terminologia, el Centre d’Educació i Noves Tecnologies, i el Servei d’Esports. També s’han previst presentacions per part de les universitats participants, així com activitats lúdiques.

Una part del grup participa, a més, en la modalitat Blended Intensive Programme (BIP) sota el títol «Estratègies d’internacionalització i competències transversals dels serveis universitaris». Aquesta proposta combina les activitats presencials amb tres jornades en línia i compta amb la participació de 13 professionals de Lituània, França, Alemanya, Romania i Àustria.

Intercanvis

La International Staff Training Week s’emmarca també en les iniciatives d’intercanvi promogudes per l'aliança EDUC (European Digital UniverCity), de la qual l’UJI forma part juntament amb set universitats europees més. En aquesta edició, hi participen cinc membres de la Université de Rennes i una representant de la Université Paris Nanterre.

Finalment, la trobada compta amb la participació de cinc docents de la Universidade Nova de Lisboa, vinculats al projecte europeu NextCity, dedicat al desenvolupament de ciutats intel·ligents i sostenibles mitjançant tecnologies digitals, en el qual participa l’UJI a través de l’Institut de Noves Tecnologies de la Imatge.