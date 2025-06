Compromís alerta a Brussel·les que les decisions de Carrasco posen en risc la ZBE

Compromís per Castelló ha mantingut recentment una reunió a Brussel·les amb representants de la Comissió Europea per a fer seguiment del compliment dels estàndards de qualitat de les Zones de Baixes Emissions (ZBE). Segons la coalició, és fonamental garantir que els fons públics es destinen correctament per a fer les ciutats més habitables i amb una millor qualitat de l’aire. En el cas de Castelló, Compromís ha volgut exposar com algunes de les polítiques impulsades pel govern local poden estar desvirtuant els objectius ambientals del projecte.

Diners públics

“El motiu principal per a crear una zona de baixes emissions és reduir la contaminació atmosfèrica i millorar la salut pública. La nostra salut i la de les nostres famílies depén en gran mesura de l’aire que respirem”, ha assenyalat el portaveu de Compromís, Ignasi Garcia.

En aquest sentit, Garcia ha advertit “que la senyora Carrasco es gaste diners públics, però les decisions que prenen i els canvis que realitzen no suposen una reducció de la zona d’emissions, és un contrasentit i un fracàs i sobretot és haver gastat els diners públics per al contrari del que es va demanar”.

El carril bici d'Herrero, suprimit

Des de Compromís s’alerta que el canvi de model aplicat per l’equip de govern del PP, que ha eliminat restriccions d’accés al centre i ha suprimit infraestructures com el carril bici del carrer Herrero, va en la direcció contrària al que pretenen les ZBE. A més, exposen que no s’han desenvolupat noves vies ciclistes ni alternatives reals al vehicle privat, sinó que, al contrari, s’està facilitant l’accés rodat a zones que haurien de reduir emissions.

En efecte, tal com assenyala la coalició, el veïnat del centre -especialment del carrer Campoamor- ja ha traslladat les seues queixes tant a la Junta com al Consell de Districte Centre per l’augment de trànsit.

Marzà, Garcia i Bou, en plena reunió a Brusel·les. / Mediterráneo

Garantir que la inversió es compleixca

Amb tot, la formació també posa el focus en la senyalització de carrers com a zones residencials sense una transformació real d’aquests espais, que continuen funcionant com a vies de circulació ordinàries i no com a àrees pensades per a vianants o per a la convivència amb el trànsit restringit.

La coalició recorda que l’Ajuntament ha licitat més de 13 milions d’euros per a la implantació de la zona de baixes emissions, bona part provinents de fons europeus. Per això, insisteixen que és imprescindible garantir que aquesta inversió es traduïsca en una millora efectiva de la qualitat de l’aire. “No es tracta només de complir amb els tràmits, sinó d’aconseguir els objectius reals que justifiquen aquests recursos”, conclouen.