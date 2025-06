Compromís qüestiona en Brussel·les els canvis en la zona de baixes emissions de Castelló

Compromís per Castelló ha qüestionat els canvis efectuats per l'equip de govern de l'Ajuntament de Castelló en la Zona de Baixes Emissions (ZBE) per considerar que poden estar desvirtuant els objectius ambientals del projecte.

La formació nacionalista va mantindre recentment una reunió a Brussel·les amb representants de la Comissió Europea per a fer seguiment del compliment dels estàndards de qualitat de ZBE. «El motiu principal per a crear una zona de baixes emissions és reduir la contaminació atmosfèrica i millorar la salut pública», ha assenyalat el portaveu de Compromís, Ignasi Garcia.

Els canvis

Des de Compromís s'alerta que el canvi de model aplicat per l'equip de govern del PP, que ha eliminat restriccions d'accés al centre i ha suprimit infraestructures com el carril bici del carrer Herrero, va en la direcció contrària a allò que pretenen les ZBE. A més, exposen que no s'han desenvolupat noves vies ciclistes ni alternatives reals al vehicle privat, sinó que, al contrari, s'està facilitant l'accés rodat a zones que haurien de reduir emissions. Tal com va assenyalar la coalició, el veïnat del centre -especialment del carrer Campoamor- ja ha traslladat les seues queixes tant a la Junta com al Consell de Districte Centre per l'augment de trànsit.

"Un contrasentit"

Garcia va lamentar que «les decisions i els canvis no suposen una reducció de la zona d'emissions, és un contrasentit i un fracàs i sobretot és haver gastat els diners públics per al contrari del que es va demanar».