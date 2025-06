Carrasco sienta las bases para impulsar la "tercera transformación" de Castelló

"El gobierno de la ciudad que tengo el honor de dirigir se ha propuesto constribuir a sentar las bases de la tercera gran transformación de Castellón". Así ha resumido la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, su hoja de ruta para la capital de la Plana durante su intervención en el desayuno informativo del Fórum Europa Tribuna Mediterránea celebrado esta mañana en València.

Carrasco ha recordado que Castelló "exportaba las mejores naranjas cuando la agricultura era nuestro modo de vida" y que "se puso en pie cuando la climatología, una vez más, nos puso a prueba y una brutal nevada en 1956 arrasó con el modo de vida de muchas familias. De allí surgió uno de los clústers más potentes del mundo".

"Una ciudad moderna y al alza"

La primera edila ha defendido, para este nuevo proceso de cambio, su apuesta por una "economía diversificada que se abre también al turismo y los servicios, las energías limpias y la logística", todo con el objetivo central de "hacer de Castellón una ciudad moderna, al alza, y que entre en el selecto grupo de capitales mediterráneas que han sabido reinventarse para ofrecer lo mejor de sí mismas sin renunciar a su identidad". Y contando también con las empresas: "Esta ciudad está abierta a todo tipo de colaboración público-privada", ha añadido.

"Vamos a seguir generando economía"

¿Y cuál es la receta? Carrasco ha repasado algunos de los avances impulsados a nivel municipal que persiguen transitar por este camino de "seguir generando economía". Sobre la mesa ha aludido, por un lado, el proyecto LogistiCS: "Habilitaremos una parcela de 1,7 millones de metros cuadrados con una asistencia técnica que esperemos que esté preparada a principios del 2027 para empezar la urbanización", ha explicado a los presentes, recordando que "más de cinco grandes empresas internacionales ya han mostrado su intención de instalarse en Castellón". "Y eso que aún no tenemos el Corredor Mediterráneo activo y la intermodal", ha cuestionado, reprochando los "años de retraso" que acumula la infraestructura.

La alcaldesa se ha referido también al polígono del Serrallo, que se encuentra "en plena transformación" y donde "empresas como bp e Iberdrola están trabajando para poner en marcha una nueva planta de hidrógeno verde que supondrá una inversión de más de 2.000 millones". "También será el puerto de Castellón donde se asentará el nuevo hub tecnológico, proyecto que vamos a impulsar de la mano de la Generalitat para acoger a nómadas digitales", ha señalado.

En materia turística, Carrasco ha anunciado que "el próximo viernes firmaré un convenio con el conseller que permitirá acercar la oferta turística, cultural y deportiva a todos los pasajeros que entran por esa puerta" que constituye el aeropuerto de Castellón, entre los que se dará a conocer las fiestas de la Magdalena o con lo que se pretende "consolidar eventos como Escala a Castelló o el Festival del Viento, que ya ha atraído a 150.000 personas a nuestra ciudad".

"Recuperar la capitalidad"

"Hemos apostado por recuperar la capitalidad que seguíamos teniendo desde el punto de vista administrativo, pero no social", ha remarcado la primera edila, recordando en este punto la reciente adquisición del "simbólico" cine Rex "para impulsar un nuevo contenedor cultural".

"Los castellonenses nos pedían una ciudad donde volviera a reinar la tolerancia y el respeto por todos", ha asegurado, recalcando que "no le preguntamos a nadie ni a quién vota ni a quién reza ni a quién ama, ni en qué lengua habla". "Castellón tiene ahora un gobierno al servicio de la ciudad y no una ciudad al servicio del gobierno. Un gobierno que estaba más volcado en desenterrar el pasado que en construir el futuro", ha sentenciado.

"Pisar la calle y "cumplir con la palabra dada"

Carrasco ha recalcado que "en dos años no hemos dejado de pisar la calle y. lo más importante, cumplir con la palabra dada". Como ejemplos ha planteado el "apagado" de las cámaras del centro, la reorientación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), más limpieza, más seguridad, más iluminación, un nuevo parque como el Censal Park o mejorar el Mercado Central.

A esta transformación, según la munícipe, contribuirán también los "23,5 millones que hemos solicitado a Europa para seguir liderando la transformación" y que permitirán llevar a cabo inversiones como la reforma de la Pérgola.

"Lealtad y colaboración con la Generalitat"

"La ciudad ha recuperado la lealtad y la colaboración con la Generalitat, que vuelve a tender la mano a Castellón para construir la residencia pública que necesitamos y nos merecemos", ha proclamado, con el fin de "culminar la ronda de circunvalación, para que el TRAM llegue a nuestras playas o para poner a disposición de los castellonenses edificios emblemáticos de los que se nos había expulsado como el de Borrull o el de Correos". "Y no me olvido de la inversión que más necesitamos que es el nuevo Hospital General, que es prioridad del gobierno autonómico y también local", ha incidido.

"Dos partidos con ideología diferente. Hay aspectos en los que chocamos"

Sobre el pacto de gobierno de PP y Vox, Carrasco se ha mostrado "contenta con nuestros aciertos y con nuestros errores". "Somos dos partidos con ideología diferente y hay aspectos en lo que chocamos", ha matizado, admitiendo que "no me voy a poner nunca de acuerdo con Vox en violencia de género, en cambio climático, tampoco en la celebración de la diversidad o en inmigración". Sin embargo, ha asegurado que "en lo esencial, en el proyecto, no hay discrepancias".

"Estamos trabajando sin descanso por el Castellón de todos, pero sin imposiciones ni estridencias, desde la libertad y el respeto por el que piensa diferente, por el que ama diferente, por la igualdad, por erradicar la lacra de violencia de género y por la conciliación", ha concluido.