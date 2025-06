Compromís reclama que Carrasco rebutge el retrocés en la Llei Trans i les teràpies de conversió

Compromís per Castelló ha presentat una declaració institucional per al pròxim ple municipal perquè el govern de Begoña Carrascoes pronuncie en contra dels canvis a la Llei Trans valenciana impulsats per PP i Vox, que suposen un retrocés en els drets del col·lectiu LGTBIQ+, especialment de les persones trans. La proposta també reclama que es perseguisquen de forma efectiva les teràpies de conversió, que el Consell ha tornat a legalitzar parcialment sota l’eufemisme d’"acompanyament voluntari”.

El portaveu de Compromís a l’Ajuntament, Ignasi Garcia, ha assenyalat que “la senyora Carrasco fingeix que defensa els col·lectius LGTBI, però algú hauria de recordar-los que la 'T' de LGTBI és de les persones trans. Justament el seu govern, amb Vox, han votat la reducció de drets de les persones trans canviant la llei valenciana. És per això que Compromís portarem una declaració institucional perquè l’Ajuntament es posicione contra els canvis que ha fet el Consell i perquè es perseguisquen les teràpies de conversió. Veurem si la senyora Carrasco defensa el col·lectiu o si el seu és sols propaganda”.

La llei valenciana

La Llei 8/2017, de la Generalitat Valenciana, va suposar un avanç pioner en el reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere, sent aprovada fins i tot abans que la llei estatal. El text establia mesures concretes per garantir la igualtat real de les persones trans en àmbits com l’educació, la sanitat, el treball o els serveis socials. També creava una documentació d’identificació pròpia emesa per la Generalitat i òrgans com el Consell Consultiu Trans, que assegurava la participació del col·lectiu en les polítiques públiques.

Ara, Compromís denuncia que les modificacions aprovades pel Consell suposen el primer retrocés legal en matèria de drets LGTBIQ+ en la història autonòmica. La nova redacció elimina la documentació administrativa específica, desmantella el Consell Consultiu, limita els drets dels menors trans i obri la porta a pràctiques de pseudoteràpia sota una terminologia que en realitat emmascara els coneguts “esforços de canvi” rebutjats pel consens científic.

Recuperar el diàleg

Amb aquesta Declaració Institucional, Compromís reclama que l’Ajuntament de Castelló inste al Consell a revertir aquestes modificacions, a restituir la prohibició explícita de les teràpies de conversió i a recuperar la via del diàleg amb el col·lectiu LGTBIQ+, comptant de nou amb la seua participació activa en les polítiques públiques.

A més, la proposta també demana el compromís institucional de l’Ajuntament de Castelló amb la commemoració del Dia de l’Orgull LGTBIQ+ el pròxim 28 de juny i amb totes aquelles accions que promoguen la visibilització, el respecte i la defensa dels drets de totes les persones, siga quina siga la seua identitat o expressió de gènere.