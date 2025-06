El PSPV de Castelló aprova una resolució en suport al poble palestí i exigeix mesures per a posar fi al genocidi

La Comissió Executiva Municipal del PSPV-PSOE de Castelló ha aprovat una resolució en la qual expressa el seu ferm suport al poble palestí i reclama el cessament immediat de l'ofensiva militar israeliana sobre la Franja de Gaza.

La resolució, debatuda i aprovada en el si del partit, denuncia la "greu catàstrofe humanitària que pateix la població civil palestina arran dels bombardejos, desplaçaments forçosos i la restricció sistemàtica d'ajuda humanitària". El secretari general del PSPV-PSOE de Castelló, Rafa Simó, ha assegurat que “des de Castelló volem alçar la veu per a dir que ja n’hi ha prou, prou de violència, prou d'impunitat”.

“És moment de defensar amb determinació els drets humans i la dignitat d'un poble que està sent objecte d'un genocidi programat”, assenyal Simó, qui defensa que “aquesta resolució no sols és un gest simbòlic, és una exigència política i un imperatiu moral que ha de tindre ressò en tots els nivells institucionals i al carrer”. En aquest sentit, el líder socialista anima també a la ciutadania a secundar la manifestació promoguda per diversos col·lectius castellonencs aquest dissabte a les 11.30 hores en la plaça María Agustina per la fi del genocidi en Palestina.

"Alarmants" xifres

La resolució del PSPV arreplega amb contundència les "alarmants" xifres i testimoniatges que arriben des de Gaza, com les més de 50.000 persones que han perdut la vida des de l'inici de l'ofensiva israeliana a l'octubre de 2023, i les més de dos milions de persones que han sigut desplaçades en un territori "cada vegada més reduït i sense vies segures de fuita". Cita també els recents informes de l'ONU i l'Organització Mundial de la Salut, que alerten sobre el risc imminent de fam i la mort per inanició de 57 xiquets en els dos últims mesos. Es calcula, a més, que al voltant de 71.000 menors de cinc anys podrien patir desnutrició aguda en les pròximes setmanes mentre Israel manté retingut a la frontera el gruix de l'ajuda humanitària .

El text aprovat pel PSPV de Castelló assenyala que "les accions de l'exèrcit israelià, que inclouen bombardejos indiscriminats a la població civil i la privació d'aigua i aliments constitueixen, sobre la base del dret internacional, crims de guerra". L'executiva denuncia també l'estratègia del Govern israelià, explícita en les declaracions d'alguns dels seus ministres, de "prolongar deliberadament l'ofensiva amb la finalitat d'ocupar la Franja de Gaza i annexionar parts del seu territori".

Ús de tot el capital polític disponible

En línia amb les declaracions del president del Govern, Pedro Sánchez, i altres líders internacionals, el PSPV de Castelló exigeix "l'ús de tot el capital polític disponible per a frenar l'espiral de violència i avançar cap a una solució justa i duradora basada en la solució dels dos Estats".

Així, l'acord de l'executiva municipal insta el Govern d'Espanya a exigir la fi del bloqueig humanitari a Gaza i garantir l'accés ple i sense restriccions d'ajuda humanitària sota coordinació de Nacions Unides. Reclama també impulsar la intervenció de la Cort Internacional de Justícia perquè avalue el compliment per part d'Israel de les seues obligacions internacionals en relació amb l'accés a l'ajuda humanitària; el cessament immediat de l'ofensiva militar a Gaza; la reobertura de vies cap a la pau i el respecte al dret humanitari.

Solució basada en la creació de dos Estats

En aquesta línia, els socialistes de Castelló demanen al Govern que continue treballant en una solució política basada en la creació de dos Estats, donant suport a la pròxima Conferència de Pau a Nova York, així com impulsar en el si de la Unió Europea la revisió de l'acord d'associació amb Israel per a garantir el compliment de les seues obligacions en matèria de drets humans. Finalment, proposa promoure el diàleg multilateral entre Europa i el món àrab i islàmic com a via per a una pau duradora i un ordre internacional just.

Amb aquesta resolució, el PSPV-PSOE de Castelló reafirma el seu compromís amb els drets humans, la legalitat internacional i la dignitat de tots els pobles, advocant per una pau basada en la justícia i el respecte mutu.