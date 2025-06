Castelló ja té 12 noms per a la nova Junta de Festes. ¿Quins son?

El món de la festa de Castelló es prepara per a l’elecció, a mitjan mes de juliol, de la nova Junta de Festes.

L’únic candidat a presidir l’ens fester, Raúl Collazos, de moment, ja perfila el seu equip entre els membres de l’actual junta, segons va avançar el periòdic Mediterráneo, així com el programa amb el qual concorrerà a la votació. Així, este diari ha pogut saber que el diàleg constant amb els col·lectius festers i les administracions serà una de les seues principals banderes que enarborarà en la seua presidència en el cas que resulte triat. A més, té previst redefinir alguns actes com, per exemple, el Pregó i el cus multicolor, per la qual cosa una de les seues primeres accions seria la de reunir-se tant amb l’Ajuntament de Castelló com amb la Diputació Provincial per a tractar el desenrotllament de la cavalcada anunciadora durant les pròximes festes de la Magdalena.

Quant al seu grup de treball, Collazos tindria previst fer ús de les quatre vicepresidències que permeten els estatuts de festes amb la finalitat de poder delegar davant la possible acumulació d’actes que puga sorgir en els pròxims anys en què estaria al capdavant de la Junta de Festes formada per un total de 30 persones i 15 col·laboradors com a màxim. A més, hauria de nomenar un secretari i després distribuir als membres de l’ens en grups de treball per a tirar avant tota la programació.

De moment, l’actual cicle fester arribarà a la fi el 12 de juliol amb la celebració de Sant Cristòfol a la qual seguiria l’assemblea de festes i l’elecció de les reines de les festes i les seues respectives corts d’honor per a l’any 2026.

La imposició de bandes seria a principis del mes de setembre en el Teatre Principal de la capital i seria el primer gran acte a organitzar per la recentment triada Junta de Festes de Castelló.

