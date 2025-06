Compromís busca a Brussel·les solucions per a la crisis de l’habitatge de Castelló

Tant el grup municipal de Compromís per Castelló com l’eurodiputat Vicent Marzà han mantingut una reunió amb representants de la xarxa Eurocities per abordar conjuntament el repte de la crisi de l’habitatge a les ciutats europees. La trobada, que s’ha produït en el marc d’una visita institucional a Brussel·les, ha servit per compartir diagnòstics i identificar polítiques útils que puguen traslladar-se a Castelló, una de les ciutats amb major increment del preu del lloguer a tot l’estat espanyol.

La cita s’emmarca dins de l’agenda de treball europea de Compromís, que ha aconseguit situar el dret a l’habitatge en l’agenda del Parlament Europeu amb la creació, per primera vegada, d’una comissió específica sobre aquesta matèria, impulsada pel grup Verds/ALE i amb la vicepresidència de Vicent Marzà. Des d’aquest espai s’impulsen accions concretes i coordinades a nivell europeu per protegir el dret a l’habitatge i limitar l’impacte de l’especulació immobiliària sobre la ciutadania.

"Un dret fonamental"

“Necessitem un canvi de mirada a Europa: l’habitatge no pot continuar sent una mercaderia, sinó que ha de ser reconegut i garantit com un dret fonamental. I per a això, cal que les institucions europees s’impliquen de forma activa i donen suport directe als ajuntaments, que són els qui han d’actuar en primera línia”, ha defensat Marzà. L’eurodiputat ha destacat que des de Compromís s’estan defensant mesures com el finançament europeu per a vivenda social, la limitació de preus abusius, la rehabilitació de vivenda existent i la protecció del sòl públic per a ús residencial no especulatiu.

Amb tot, com alerta el portaveu de Compromís a Castelló, Ignasi Garcia, la situació de la ciutat és especialment greu: “Castelló té el trist honor de ser la ciutat on més han pujat els lloguers en tot l’estat espanyol, dificultant a centenars de families poder accedir a un habitatge. I davant la inacció de Begoña Carrasco i del Partit Popular, a Compromís hem estat treballant en Europa per trobar solucions que ja s’estan aplicant amb èxit en altres ciutats europees”.

Construcció d'habitatge públic

Des de la coalició s’ha posaat el focus en una bateria de mesures centrades en la construcció i rehabilitació d’habitatge públic destinat a lloguer assequible, la regulació del mercat per mitjà de la declaració de zones tensionades i l’establiment d’ajudes directes al lloguer que permeten reduir l’esforç econòmic de les famílies. També es defensa que cap persona haja de destinar més del 30% dels seus ingressos a pagar el lloguer, tal com recomana l’ONU, i que el sòl públic s’utilitze exclusivament per garantir l’accés a l’habitatge.

A més, des de Compromís s’insta a posar límits efectius als pisos turístics en barris amb alta pressió residencial, a aplicar recàrrecs fiscals als grans tenidors amb vivenda buida i a evitar que el sòl públic acabe en mans de fons especulatius. Aquest conjunt de mesures, assenyalen, ja han demostrat ser eficaces en altres ciutats europees i poden marcar el camí a seguir també des de Castelló

Compromís insisteix que la crisi de l’habitatge que hi ha a Castelló no és inevitable, sinó que és el resultat d’una manca de polítiques decidides per part del govern local. Des de la coalició es comprometen a continuar traslladant propostes concretes a l’àmbit municipal, a partir del treball conjunt amb altres ciutats i institucions europees, per garantir el dret a un habitatge digne i assequible per a tothom.