Manifestación a favor del pueblo palestino y la paz en Castellón

Cazas de guerra israelíes pueden operar libremente sobre cielo de Teherán, según Israel

Un alto oficial militar israelí afirmó este sábado que el "camino hacia Teherán está abierto" y que los cazas israelíes movilizados en esta ofensiva aérea cuentan con una ruta segura para operar en su espacio aéreo. "La ruta aérea a Teherán está prácticamente despejada. Esto no significa que no haya amenazas (...) ni que sea fácil, pero el camino a Teherán está despejado, algo que no podríamos decir hace meses", dijo un oficial militar en un encuentro online con la prensa internacional.