Compromís presenta una moció d’urgència per impedir l’eliminació del carril bici del carrer Herrero de Castelló

Compromís per Castelló ha presentat una moció al pròxim ple municipal per evitar que el govern local elimine el carril bici del carrer Herrero dins del projecte de la Zona de Baixes Emissions (ZBE).

Segons explica la coalició, el projecte actual preveu suprimir un dels trams més utilitzats per a la mobilitat activa a la ciutat. La moció reclama, per això, que es modifique d’urgència l’actuació prevista per garantir la continuïtat del traçat ciclista i preservar la seguretat de les persones usuàries.

“El govern de Carrasco ha d’aturar el sense sentit de seguir destruint i eliminant carrils bici dins de Castelló. És per això que Compromís portarem una moció al ple perquè el projecte que s’està fent de Zona de Baixes Emissions en el carrer Herrero mantinga un dels carrils bici que més ús tenen en la ciutat de Castelló”, ha reiterat el portaveu del grup municipal, Ignasi Garcia.

Proposta inicial

Des de Compromís recorden que, en la proposta inicial de la Zona de Baixes Emissions, es preveia mantindre els carrils bici dels carrers Herrero, Sant Fèlix i Sant Roc, així com ampliar la xarxa ciclista al carrer Navarra i la plaça Clavé. No obstant això, segons asseguren, el govern municipal ha optat per eliminar-los, una decisió que, per a Compromís, resulta contraproduent per a la mobilitat activa i trenca l’eix nord-sud recollit al Pla Director de la Bicicleta i al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.

A més, Compromís adverteix que substituir carrils bici per ciclocarrers o zones residencials no garanteix una mobilitat segura ni realment pacificada, posant com a exemples casos recents com la plaça de la Pau, el carrer Navarra o la plaça Clavé, on el trànsit motoritzat continua sent predominant, la qual cosa contradiu els plantejaments inicials. Per això, afirmen que eliminar el carril bici del carrer Herrero reproduiria els mateixos errors i posaria en risc la seguretat de les persones que opten per la bicicleta com a mitjà de transport diari.

La moció posa en valor les condicions favorables de Castelló per a l’ús de la bicicleta —topografia plana, distàncies assequibles i climatologia benigna— i recorda que el Pla Director de la Bicicleta estableix com a objectiu prioritari fomentar una xarxa segura, contínua i accessible. En aquest sentit, la conservació del carril bici del carrer Herrero és, segons Compromís, imprescindible per mantindre la coherència del sistema i promoure hàbits de mobilitat més sostenibles.