Duro choque Vox-PSPV en Castelló: "El socialismo es escoria" vs. "erradicarían a cualquiera que no piense como ellos"

Vox ha generado este martes un duro enfrentamiento con el PSPV en Castelló a raíz de unas declaraciones de uno de los concejales de la coalición de extrema derecha en el Ayuntamiento durante el acto de balance de los dos primeros años del gobierno municipal.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Antonio Ortolá, preguntado por cuál cree que es la alternativa a Pedro Sánchez, ha afirmado que no le corresponde hablar de cuestiones nacionales pero considera que se debería acabar "radicalmente" con el socialismo, pues "es la escoria de la solciedad y lo que la arruina".

"La libertad económica y social no se consigue restringiendo derechos, subsidiando a la gente o subiendo los impuestos", ha añadido el voxista, quien ha sentenciado que "rodo lo que sea oponerse al socialismo es bueno para España".

"Vox no cree en la democracia"

Ante estas declaraciones, el secretario general del PSPV de Castelló, Rafa Simó, ha respondido que, si fuera por Vox, "no acabarían con el socialismo, sino que erradicarían a los socialistas y a cualquier persona que no piense como ellos".

"Qué podíamos esperar del partido que acosa a nuestras sedes, las casas del pueblo socialistas", ha indicado Simó, quien ha añadido que "no es que no crean en el socialismo, Vox lo que no cree es en la democracia". "El socialismo no es que unos cuantos se aprovechen de las siglas para robar, sino el que actúa con contundencia ante el más mínimo indicio de corrupción, a diferencia de otros que ni cesan, ni hacen dimitir, ni rinden cuentas", ha añadido.

"Hacia una sociedad más justa"

Según el secretario general, el socialismo "es el que ha construido el estado del bienestar en este país en las últimas décadas y es el que, por mucho que le moleste a Vox, más ha aportado en avanzar hacia una sociedad justa y rica en diversidad".

"Lo que no esperábamos del PP es que dé cobijo a estos discursos de odio en el seno del gobierno municipal, que debería representar a todos los castellonenes y no solo a unos pocos, porque desde el odio no se construye un Castelló mejor", ha concluido Rafa Simó.