Compromís critica la celebració d'un acte a Castelló en un espai amb mala acústica

La ciutat de Castelló disposa de diferents espais per la celebració d'activitats de tot tipus. Uns espais que varien en funció de la seua extensió, si són a l'aire lliure, o en funció de si són esdeveniments culturals o esportius.

El grup municipal de Compromís a l'Ajuntament de Castelló ha criticat l'equip de govern de Begoña Carrasco per la realització d'un acte en un espai considerat com poc adequat. Fins i tot consideren que esta decisió "suposa malbaratar recursos públics, perquè saps que no funcionarà" allí, com expressa el regidor Pau Sancho.

Més de mil participants

L'espai havia de ser gran, perquè suposava la participació de més de 1.200 xiquets de les escoles de la ciutat, però Compromís creu que l'ús del pavelló Ciutat de Castelló no era l'adequat per la seua "mala acústica". Una deficiència "que ja va deslluïr l’acte l’any passat", afegeixen.

L'event era l'Innovacant, una proposta que abans es coneixia com a Escola Canta. Es tracta d'una iniciativa educativa que es desenvolupa al llarg del curs amb la participació voluntària dels centres escolars. "L’alumnat prepara cançons, coreografies i una història compartida, que culmina en un gran concert amb la Banda Municipal, que prèviament visita cada escola per fer-hi assajos. Aquest treball conjunt permet que xiquets i xiquetes visquen la música des de dins i connecten amb l’escena cultural local, en un procés pedagògic de mesos", expliquen per part de Compromís.

Celebració de l'Innovacant 2025 al pavelló Ciutat de Castelló. / Mediterráneo

"Només busca la foto"

Pau Sancho lamenta que el govern del PP "només busque la foto amb els mil xiquets i xiquetes al darrere, però no es prenga seriosament la qualitat d’un projecte que treballa valors educatius, culturals i lingüístics durant mesos".

Compromís recorda que, en anteriors cursos, el concert es va celebrar en espais oberts com la plaça de bous, les pistes d’atletisme Gaetà Huguet o l’esplanada del mercat de Goliat. Malgrat el cost extra que suposava llogar escenari i grades, "es prioritzava que el públic poguera escoltar i valorar l’esforç dels xiquets i xiquetes". La decisió d’assumir eixa despesa "es va prendre precisament per garantir la dignitat i l’impacte real d’un acte col·lectiu pensat per ser celebrat i escoltat".

Banda Municipal

La coalició considera especialment greu "que es desvalore una proposta que, a més de fer valdre el treball de les escoles, serveix també per a acostar la Banda Municipal a la comunitat educativa, especialment enguany, coincidint amb el seu centenari".