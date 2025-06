Castelló es blinda davant els esdeveniments festius i augmentarà la vigilància policial de les festes de Sant Pere del Grau en més d’un 5% respecte a l’any passat en destinar 559 servicis programats (455 d’agents de la Policia Local i 104 dels agents de Mobilitat), segons ha confirmat hui l’alcaldessa de la capital, Begoña Carrasco, després de la celebració de la junta de seguretat extraordinària que va presidir al costat de la subdelegada del Govern, Antonia Garcia Valls.

A més, el consistori habilitarà tres punts violeta en el Moll de Costa, el carrer de la Sardina i la plaça Pintor Porcar i cinc punts de presència policial en el passeig Buenavista, avinguda del Port, plaça Verge del Carmen, el recinte de concerts i al carrer de la Sardina.

Junta de seguretat d'aquest dimecres. / Mediterráneo

D’altra banda, les autoritats i els responsables de la seguretat a nivell local, autonòmic i estatal també van ajustar el dispositiu de seguretat per a la celebració de la Nit de Sant Joan que tindrà lloc dilluns que ve a la nit. El consistori habilitarà l’aparcament en l’aeroclub amb capacitat per a 500 vehicles i 54 efectius vetlaran per la seguretat i la regulació del trànsit en la zona de les platges. A partir de les 15.00 hores es buidarà de vehicles l’avinguda Ferrandis Salvador i entre les 16.30 i les 21.00 hores, els agents controlaran els accessos coincidint amb els moments de major afluència de persones.

Coordinació

Des de l’Ajuntament s’establirà un punt de coordinació d’emergència en la rotonda de Ferrandis Salvador amb el carrer Mascarat i hi haurà ambulàncies de Suport Vital Avançat. Els bombers també disposaran d’un lloc de comandament preventiu en la mateixa rotonda amb 12 efectius distribuïts en tres àrees. «Castelló es prepara per a viure una de les nits més màgiques de l’any», va afirmar Carrasco. Per part seua, el regidor de Seguretat i Emergències, Antonio Ortolá, va afirmat que la presència policial als carrers durant tots estos esdeveniments que estan previstos en els pròxims dies «aporta una gran tranquil·litat a la ciutadania ja que són els professionals millor preparats per a garantir la seguretat».

Finalment, l’alcaldessa Begoña Carrasco es va referir a la celebració del XXI Congrés Nacional de Penyes de Futbol que tindrà lloc en la capital del 27 al 29 de juny i que reunirà més de mil seguidors de tota Espanya.

Per a este esdeveniment, la Policia Local de Castelló establirà diferents dispositius específics de regulació del trànsit i seguretat en tots els actes programats amb l’objectiu de garantir la mobilitat i la tranquil·litat ciutadana durant les jornades d’esta cita nacional a la capital de la Plana.