El nuevo servicio de bus de Castelló ya está en marcha: frecuencias y paradas

El servicio de transporte público de Castelló se actualiza con motivo de las fechas veraniegas. El concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, y la teniente alcalde del Grao, Ester Giner, visitaron la línea de autobús urbano circular que conectará diferentes puntos de la ciudad, y que funcionará hasta el 14 de septiembre para atender a un grupo de población cuantificado en unas 15.000 personas.

Este nuevo itinerario que cuenta con 30 paradas, y de lunes a domingo busca dar servicio al aumento significativo de residentes de la Marjaleria en la temporada estival. Un trayecto que les permite comunicarse con el casco urbano y a la vez con las playas. La frecuencia de este autobús es de 40 minutos desde las 8.00 horas hasta las 21.20 horas.

Trayecto

La ruta transcurre por el Camí la Plana y pasa por el parque Meriodiano, hasta llegar junto al Aeroclub. "Gracias a esta nueva ruta, miles de vecinos y visitantes van a estar mejor comunicados. Atendemos así a una de las reivindicaciones de los vecinos de la Marjalería, poniendo a su disposición un transporte público como alternativa al vehículo particular, algo que favorece a la sostenibilidad y al cuidado del medio ambiente", ha destacado Ramírez.

Por su parte, la teniente alcalde del Grao, Ester Giner, ha valorado muy positivamente la medida "que favorece, especialmente a los vecinos que no disponen de vehículo propio o prefieren optar por el transporte público para desplazarse al centro o a las playas". "Desde el gobierno municipal ponemos a su disposición facilidades para desplazarse con garantías, cosiendo la ciudad del centro hacia la fachada litoral, respondiendo a las necesidades de los vecinos", añade.

Paradas de la ruta

Desde el 18 de junio al 14 de septiembre se activa la línea Castelló-Camí la Plana. Estas son sus paradas:

Salida desde calle Columbretes 2 - C/Columbretes Nº20 - Auditorio - Cno. La Plana Nº38 - Cno. La Plana (Frente Lledó Encants) - Cno. La Plana (Rte Indomables/Donació) - Cno. Donación (P. Meridiano) – Cno. Donación (Entrador Paralelo) – Cno. Donación (entre Fileta / C.Galeón) - Cno. Río Seco (C. Galeón) - Cno. Río Seco (C. Almadrava) - Cno. Río Seco (C. de la Torre) - Cno. Río Seco (C. Sol de Riu) - Cno. Río Seco (Primera Travessera) - Cno. Río Seco (C. Bajamar) - Cno. Río Seco (Segona Travessera) – C.Vell del Serradal (Camí Solà) – C. Vell del Serradal (Camí Fileta) – C. Mascarat (Rotonda Aeroclub) – Cno. La Plana Nº518 (3 Banderas) - Cno. La Plana 2 Travessera - Cno. La Plana Nº151 (1 Travessera) - Cno. La Plana Nº99 - Cno. La Plana Nº79 - Cno. La Plana (Lledó Encants) – Cno. La plana frente a Nº38 - Columbretes nº25 - Columbretes Nº3.