Nova polèmica a l'Ajuntament de Castelló: demanen la retirada de competències a un regidor de Vox

Compromís per Castelló ha registrat una moció per al ple perquè Begoña Carrasco retire les competències delegades al regidor de Família i Comerç del govern municipal. La coalició denuncia que aquest càrrec, designat per l’alcaldessa, ha llançat de manera reiterada missatges homòfobs, masclistes i racistes que atempten contra els drets humans i la convivència a la ciutat.

“Les constants eixides de to, les faltes de respecte i, especialment, els missatges homòfobs que llança el regidor de Família, Alberto Vidal, són inadmissibles”, ha afirmat el portaveu de Compromís, Ignasi Garcia. “Castelló s’ha fet famosa a tot l’Estat per la vergonya que genera escoltar-lo, com quan va arribar a demanar teràpies de conversió per canviar l’orientació sexual de les persones. Això hauria d’estar penat i va clarament contra els drets humans. La senyora Carrasco no pot mirar cap a un altre costat i per això desde Compromís li exigim que li retire les competències d’una vegada, perquè Castelló no es mereix un regidor així”, ha afegit garcia.

El regidor de Família i Comerç ha protagonitzat nombroses polèmiques des de l’inici de la legislatura, amb declaracions públiques, vídeos i publicacions en xarxes socials que promouen l’odi cap a col·lectius vulnerables. Ha arribat a referir-se al col·lectiu LGTBI+ com a “rebaño de colorines”, ha defensat les teràpies de conversió, ha comparat el dret a l’avortament amb l’Holocaust i ha assegurat que als actes de l’Orgull només acudeixen “boomers, viejos y gente un poco extraña”, advertint que les famílies no haurien d’emportar-se els fills.

Des del grup municipal de Compromís alerten que aquestes declaracions no són casos aïllats ni simples opinions, sinó una estratègia deliberada de regressió ideològica. Per a la coalició, el problema no és només el discurs, sinó el fet que aquest siga difós des d’un càrrec institucional amb recursos públics. Mentrestant, continua gestionant àrees tan sensibles com la de família i cobra més de 60.000 euros anuals de les arques municipals.

Amb la moció presentada al ple, Compromís assenyala directament la responsabilitat de Carrasco. Com a alcaldessa, és ella qui assigna les delegacions i qui pot revocar-les. “No es pot estar amb els drets humans i, alhora, protegir qui els qüestiona. No es pot ser l’alcaldessa de tots i mantindre en el govern una persona que ataca o ridiculitza una part de la ciutadania”, conclou la coalició.