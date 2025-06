La Banda Municipal de Castelló celebra un siglo de historia con “El Concierto del Centenario”

El pleno municipal del 1 de julio de 1925 aprobó la creación de la Banda Municipal de Castelló, bajo la dirección del maestro Pascual Asencio y una plantilla inicial de 33 músicos. Al día siguiente, la nueva formación ofreció su primer concierto.

Exactamente un siglo después y en el mismo lugar de su debut, la Plaza Mayor, el Ayuntamiento de Castellón, a través de la concejalía de Cultura, celebrará “El Concierto del Centenario”. Un recital extraordinario que repasará algunas de las composiciones más celebradas por los castellonenses durante estos cien años de historia, bajo la dirección de José Vicente Ramón.

Entre ellas el pasodoble “Peña Chaves”, que fue la primera pieza que interpretó la banda en su concierto inaugural, y que también abrirá el recital de este próximo miércoles, 2 de julio. El área de Cultura ha coordinado un evento que comenzará a las 20.30 horas y en el que se interpretarán composiciones clásicas como “Turandot”, “La boda de Luis Alonso”, la “Salve Bressolera”, la suite “Castàlia” o el “Rotllo i Canya”.

Este concierto extraordinario forma parte de los actos protocolarios que el consistorio ha preparado para celebrar la efeméride y que comenzarán el 1 de julio a las 12.00 horas, con una misa conmemorativa en la Concatedral de Santa María. La ceremonia será oficiada por el prefecto de Música Sacra de la Diócesis Segorbe-Castellón, Antonio Sanfélix, con la participación musical de la propia banda. Posteriormente, a las 13.00 horas en el Salón de Plenos, tendrá lugar una recepción oficial a los miembros de la Banda Municipal por parte de la corporación municipal. Finalmente está previsto una comida de celebración en el Real Casino Antiguo a las 14.30 horas.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha destacado que “suya es la banda sonora de los últimos cien años de nuestra ciudad. La Banda Municipal es un ejemplo de vocación de servicio para todos y de compromiso con nuestra historia y tradiciones. No hay evento en la ciudad en el que no hayan participado de forma protagonista, siempre al lado de sus vecinos, por eso es tan querida y respetada por todos los castellonenses. Está siendo un centenario a la altura de lo que se merecía nuestra banda, realmente emotivo, y creo que no me equivoco al calificar este concierto de histórico”.

La concejal de Cultura, María España, ha destacado “que es imposible entender la historia cultural de nuestra ciudad sin la Banda Municipal de Castellón. Hemos trabajado duro para confeccionar una programación que devuelva a la banda todo el cariño y dedicación que nos ha brindado durante estos cien años. Más de cincuenta actividades entre las que se encuentra este concierto extraordinario, pero también exposiciones y la publicación de un libro conmemorativo. No podemos estar más orgullosos de todos sus integrantes y de su público que, un siglo después, sigue abarrotando cada concierto que realizan en nuestras calles o teatros”.