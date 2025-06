Compromís urgeix Carrasco a actuar davant la pèrdua de grups i professorat a les EOI de Castelló

Compromís per Castelló ha reclamat a l’alcaldessa Begoña Carrasco que defense la ciutat davant les retallades impulsades pel Partit Popular a les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI), que han eliminat 75 grups a les comarques de Castelló entre els cursos 2023-2024 i 2025-2026. La coalició ha registrat una declaració institucional perquè el ple municipal es pronuncie contra aquestes mesures i inste la Generalitat a revertir-les.

El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha denunciat que “un any més veiem com el Partit Popular retalla cursos en les escoles oficials d'idiomes. I un any més veurem com la senyora Carrasco, en lloc de defensar la ciutadania de Castelló, anteposa el seu carnet de partit als interessos de la ciutat”. Garcia ha qualificat la situació de “vergonyosa”, i ha afegit: “És una autèntica vergonya que el PP decidisca que si no tens diners, no pugues estudiar idiomes, el que limita la teua capacitat no només de promoció personal, sinó també laboral”.

Segons expliquen des de Compromís, també s’han eliminat 18 places de professorat i s’ha tancat l’EOI virtual amb seu a Castelló de la Plana, que permetia l’accés a l’ensenyament a distància per a persones de zones rurals o amb dificultats de mobilitat.

Els retalls han afectat diversos idiomes: s’han suprimit 12 grups d’anglés, 4 de valencià, 4 d’espanyol per a estrangers, 4 d’àrab, 4 d’euskera, 2 de portugués i 1 de romanés. En llengües com l’àrab, el romanés o el portugués, fins al 84 % dels grups han desaparegut per no complir les ràtios mínimes d’alumnat, segons dades oficials.

Tant alumnat com docents han expressat la seua preocupació per l’impacte d’aquestes mesures, que consideren que limiten l’accés a l’aprenentatge d’idiomes i posen en risc la igualtat d’oportunitats, especialment per als col·lectius més vulnerables i els municipis amb menys recursos.

Per tot això, la declaració institucional que presenta Compromís proposa tres acords: en primer lloc, reclamar la restitució dels grups suprimits, la recuperació de les hores de docència i la dotació suficient de personal docent. En segon lloc, instar la Conselleria a obrir un procés de diàleg amb les comunitats educatives i els ajuntaments afectats, per tal de planificar els canvis amb criteris pedagògics i socials. Finalment, traslladar aquest acord als òrgans i institucions competents, inclosa la Presidència de la Generalitat i les Corts Valencianes. Així mateix, la coalició demana que l’Ajuntament de Castelló, amb la senyora Carrasco al capdavant, no mire cap a un altre costat i defense una educació pública d’idiomes accessible per a tothom.