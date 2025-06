El Grau en festes: 25 anys de reines de Sant Pere a Castelló

Nit de gal·la aquest dissabte al Grau de Castelló. Les festes patronals i d'estiu de la capital, les de Sant Pere 2025, inicien avui el compte enrrere amb la imposicoió de bandes a les reines i corts al Moll de Costa, a les 23.00 hores. Una nit "especial", de "nervis" i "orgull" de pertinença al districte marítim, un "poble grauero" que viu la festa intensament des de l'inici al crit final des del balcó al carrer, amb les penyes com a protagonistes, la germanor com alicient i els bous com a reclam per a tota la província.

Seran Clara Museros i Anadaira Giménez les qui aquesta nit cediran el tro a María Guzmán i Martina Valerino, en presència del "poble" i els seus representants, amb Miguel Valerino en la presidència de la Comissió de Festes i Pablo Valerino com a president infantil.

María Gómez i Martina Santolaria, amb Pablo Santolaria, reines i president infantil de Sant Pere 2025. / Kmy Ros

L'experiència: 20 anys en el record

Laia Bacas va ser reina de les festes de Sant Pere en 2005, un any que "mai" oblidarà, diu. Va ser el passaport, com a madrina de la gaiata 12 El Grau, per a ser, en 2007, reina de les festes de Castelló. "2005 ha sigut un dels anys més especials de la meua vida", diu.

"A casa, vam dir que seria dama, però el meu avi, que havia estat en la comissió de festes i era grauero de cap a peus, li va demanar a mon pare que fora reina, i quan em van trucar per dir-m'ho... va ser un dels moments més grans fins llavors a la meua vida, com a grauera, com a filla, com a neta", explica. Tirant la vista enrrere, recorda eixe any com "únic". Després vindria el regnat de les festes de Castelló, que va ser "el summum, i més com a grauera". Però aquell 2005 va significar "tot", "anava a ser el més gran que jo visquera fins llavors". "I així va ser", assegura. "La gent al carrer, les penyes, la comissió tan bonica que vaig tenir, la reina infantil Aida Pol, la festa al carrer, l'ofrena a Sant Pere... encara ho penso i m'emociono", diu.

Cedir el testimoni

Clara Museros, reina de les festes de Sant Pere 2024, cedirà aquesta nit el testimoni a María Guzmán que, encara que ja ha passat l'any fester castellonero com a madrina de la gaiata 12 en les festes de la ciutat, ara serà la protagonista juntament amb Martina Santolaria, reina infantil.

"Ha estat un any especial, molt especial, que ara s'acava oficialment", diu. "Han estat moltes emocions, i mil records d'una setmana intensa que ara retorna al poble, al meu Grau", explica. I assenyala que "Sant Pere són les festes d'estiu, les festes del poble, les festes del Grau, totes i tots, amb les penyes cada vegada més protagonistes, amb la gent volcada, amb les xarangues matí, tarde i nit, els bous, la germanor... i la gent passant'ho bé". Destaca "el Pregó, que és l'esclat de la festa grauera, i l'Ofrena al patró, que per a mí és un dels actes més emocionants i on em sento més orgullosa, per pertinença a la Penya El Serrallo, que són els organitzadors, per la implicació de la meua pròpia família". "Aquest any ho veuré des de la comissió", finaliza.

23 reines per al segle XXI